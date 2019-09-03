萬人迷男神「洛基」帶新女伴睇網球賽　O嘴大笑表情大放送

演出Marvel Studio系列巨作《雷神奇俠》（Thor）、《復仇者聯盟》（Avengers）後，極速榮登男神榜的「洛基」（Loki）湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）因為平日心地善良，對粉絲愛護有加，憑着英俊的外貌以及親民到貼地的形象，收穫萬千少女心！不過男神近日相約一名女星去看美國網球公開賽，未知在戀情方面是否有新進展呢？

Tom Hiddleston以舞台劇《Betrayal》首次登上百老匯。（Betrayal Broadway Twitter圖片）

據了解，最近Tom Hiddleston首次登上百老匯演出舞台劇《背叛》（Betrayal），他的演出獲得觀眾如雷掌聲，同劇演員包括Zawe Ashton與《夜魔俠》（Marvel's Daredevil）男主角查理葛斯（Charlie Cox）。

而近日跟Tom Hiddleston出席美國網球公開賽的正是Zawe Ashton，不過並未有指兩人發展成戀人，只是講到同劇的兩人一同相約去看比賽，加上網民都將重點放在Tom Hiddleston睇比賽的表情上，事關他睇比賽睇到七情上面，握拳O嘴、大叫、露齒大笑、皺眉等等表情都被一一攝下，令到大家都比較關注他的表情包，而且知道了他非常熱愛網球！

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《Betrayal》同劇演員包括Zawe Ashton、Charlie Cox和Tom Hiddleston。（Betrayal Broadway Twitter圖片）

除了外界關注Tom Hiddleston有沒有新戀情外，對於他轟動一時的舊愛同樣有些疑問，2016年6月Tom Hiddleston和Taylor Swift被拍到在海邊接吻，其後證實兩人正在交往，可惜男神同樣暖化不了天后的強勢，熱戀3個月最終宣告分手，令人感到頗為可惜，更浪費了鮮有緋聞的Tom Hiddleston。

據知，早前Tom Hiddleston為了舞台劇《Betrayal》接受《紐約時報》（The New York Times）的訪問時，他的經理人公司勒令不準記者提起一個名字，而當事人正是他的前女友「Taylor Swift」。

Tom Hiddleston睇球賽女伴

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當年Tom Hiddleston和Taylor Swift愛得非常高調！（Getty Images）

有指Tom Hiddleston在談及私生活時表示：「沒辦法控制別人怎麼想和怎麼說，這是一件不可能以不應該變成可能的事，以前我沒意識到這個必要性，不過現在起我希望可以保護自己的私生活。」

此外，Tom Hiddleston將會以《Loki》影集回歸Marvel，故事更會發生在《復仇者聯盟4》後，劇集的結局將直接影響電影《雷神奇俠4》！

重溫Tom Hiddleston和Taylor Swift甜蜜時刻

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