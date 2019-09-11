【神探白朗】基斯伊雲斯唔做美隊玩突破　串嘴爛口粉絲睇唔慣？

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美國懸疑犯罪喜劇《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）由「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）和「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）主演，故事講述一位十分富有的犯罪小說家Harlan Thrombrey突然死在家中，因此請來由丹尼爾基克飾演的偵探Det. Benoit Blanc來查案，有網民更指看起來有點柯南Feel！

誰是兇手？（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

Thrombrey是一家7人，包括Christopher Plummer、基斯伊雲斯、《月光光新慌慌》的珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、《祖孽》東妮歌樂蒂（Toni Collette）、《黑殺令》當莊遜（Don Johnson）、《電流戰爭》米高沙朗（Michael Shannon）和《小丑回魂2》Jaeden Lieberher，同劇還有丹尼爾基克、《銀翼殺手2049》安娜迪艾瑪絲（Ana de Armas）、《訪嚇》拉基夫史丹費爾（LaKeith Stanfield）和《漢娜的遺言》嘉芙蓮蘭佛（Katherine Langford）等人，Thrombrey一家請來了丹尼爾基克來調查Harlan Thrombrey的死。

Harlan Thrombrey 85歲生日時突然被殺害！（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

當Harlan Thrombrey85歲生日時，邀請家人到其豪宅開派對，希望一家人團聚。不幸在生日聚會期間，家人發現他突然死亡，於是想請偵探丹尼爾基克調查該案件，而理所當然地，每個人都成為嫌疑犯。當中做慣「007」的丹尼爾基克就甩唔到「007」陣味，鏡頭一拉近拍他大頭時，即時令人有占士邦感覺，很容易就配上「007」指定背景音樂。

「007」始終都係「007」！（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

反而基斯伊雲斯跳脫的爆粗台詞，完全搣甩「美國隊長」的身份，看起來更貼近私底下的他，不難想起當他被Marvel CEO大讚是很正直誠實的「Chris」時，馬上「小學雞」上身取笑另外兩位Chris「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）和「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）是「Loser」！

早前他在《Variety》的訪問中表示：「對於可以扮演一個比較邪惡的角色感覺不錯，我不是常常有機會去演釋卑鄙的角色，感到很有趣。」

睇劇照都見到基斯伊雲斯有幾得戚。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

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《神探白朗：福比利大宅謀殺案》預告

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