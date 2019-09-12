美國隊長、007合體　《神探白朗：福比利大宅謀殺案》爛番茄滿分

《星球大戰：最後的絕地武士》（Star Wars Episode VIII: The Last Jedi）導演Rian Johnson最新作品《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）北美時間周六（7日）於多倫多國際影展首映，現場星光雲集，包括「007」丹尼爾基克（Daniel Craig）、美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）、《銀翼殺手2049》安娜德哈瑪絲（Ana de Armas）、《祖孽》Toni Collette以及《月光光心慌慌》Jamie Lee Curtis 等片中演員皆到場出席首映，現場星光熠熠，Fans多到迫爆首映會現場。

導演Rian Johnson當年以出道作品《追兇》（Brick）技驚四座，一舉拿下辛丹斯影展特別評審團大獎。時隔14年，他再度以《神探白朗：福比利大宅謀殺案》挑戰懸疑推理題材。重回熟悉領域，電影立即被「爛蕃茄」網評為100%新鮮度。他表示：「我從小就是Clarissa Christie（英國偵探小說家）的Fans，這部電影誕生的靈感便來自於她。」

Rian Johnson又說：「當拍攝片中在豪宅的鬥智戲碼期間，當所有的演員下戲時，地下室便成了另類的『演員休息室』，所有的演員齊聚在那裡一起分享自己的故事，片場的氣氛好到我都不想離開了。」

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+ 6 + 5 + 4

觀眾對於本片的好評，也首映結束後瞬間攻佔各大社交網站：「《神探白朗：福比利大宅謀殺案》絕對是2019年必看的電影，全片節奏流暢，混合各類型題材，看到一半更令我笑到停唔到！」「睇完《神》片後迫不及待地想看第二次，本片可說歷年來懸疑推理的『經典之作』，個人認為是年度最佳電影。」電影將於11月29日與全美同步上映。

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