【豪華戲院】傳說最猛鬼戲院　靈探節目實拍4大靈體現身地點

日前，服務香港28年的旺角豪華戲院宣布結束營業，這間戲院是新寶院線當中較舊式及佔地相對大的一間。 不過，曾經有人分析過，由於戲院長年不見光，環境陰暗，可能因此經常會傳出靈異事件。當中豪華戲院歷史都算悠久，多年來都有不少人表示在該戲院遇過怪事，連Viutv節目《總有一瓣喺左近》都曾經到那裡實地探究，更似乎直擊拍到有靈體。

服務香港28年的旺角豪華戲院，日前在網上宣布結束營業。（陳順禎攝）

新寶院綫在fb宣布旺角豪華戲院光榮結業，消息一傳出不少影迷都表示可惜，覺得又失去一間舊式戲院，睇戲又少了一個選擇。

旺角豪華戲院1991年開始營業，是一間裝潢比較舊式，同時都算佔地較廣的戲院。內部的裝修和擺設都很有80年代的特色，但原來都是出名的猛鬼戲院之一，多年來有不少人表示曾經在該戲院遇過怪事，甚至曾有靈異體質的人在豪華戲院看到靈體。

旺角豪華戲院原來都是出名的猛鬼戲院之一，多年來都有不少人表示曾經在該戲院遇過怪事，甚至曾有靈異體質的人在豪華戲院看到靈體。（陳順禎攝）

最猛係散場條樓梯

其實在網上也一直有流傳，有影迷在豪華戲院看戲後，離場時經過那條長長的樓梯，就經常發生怪事，或者有人會看到靈體。有網民曾表示，沿著通道的樓梯往下走，樓梯很長一直轉，直到去到經過一個女廁，發現扶手有一條紅繩，繼續往下走，又是女廁。

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女廁是熱點之一

「那個女廁的門是打開，卻傳來好像有人直撞入去猛力開門所引發的聲音，再往下一層見到又是女廁」，這個時候那位網民表示，他不能再去前走，因為他今次看到有一個長髮低著頭，穿著白衣的靈體站在門口。當時燈光太暗，他看到白衣的邊位有露出一些腳趾，立即急步走。

可是，再走下去的時候，該位網友與友人不約而同感覺說︰「點解突然間重咗10磅？」心知不妙，他們一口氣跑到樓下，想打開門但門卡得很緊，就在內心感到最恐懼之際，才把門打開，之後快速逃離現場。

Viutv節目《總有一瓣喺左近》 中，一個有陰陽眼的嘉賓「靈屍」，在豪華戲院的影院內、電梯附近、雜物房都見到靈體。

不約而同看到白衣的靈體

相傳有不少人在豪華戲院看戲後，試過見到有人在後樓梯暈倒，同時也有不少人表示在離場時，在樓梯看到白衣的靈體，有人曾經見到白衣人是沒有面的，也有人看到他的臉蒼白有血。

電梯位置、影院內看到靈體

而由「鬼王」潘紹聰主持的ViuTV節目《總有一瓣喺左近》，之前都曾經實地到訪過旺角豪華戲院，有靈探表示一入戲院就看到在電梯附近的位置，向上望有些橫樑，上面有一個男性的靈體坐著，腳在擺動，她經過那個位置時，全身發麻。之後她在影院內，見到有靈體在第一排近牆的位置，呈螢光白色地留在院內看戲。另外在中間位置第三排，看到有一男一女兩個靈體在看戲。

後來攝製隊在戲院一間類似雜物房的位置，就見到一對疑似母子的靈體，靈探看到一位年輕媽媽的靈體，她穿著白色汗衣，手抱一個約八、九個月沒有穿衣服的嬰兒站在一角。女主持表示在樓梯位置覺得很有壓迫感，感覺很不舒服。

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女廁附近看到只有頭部的靈體

最可怕的是，兩個女主持之後去到猛鬼熱點女廁門外，由那塊玻璃窗的倒影，反射看到女廁內的鏡子裡有一個約60歲的老伯，他只有頭部、頸很長。靈探在玻璃窗看到那個老伯的頭從鏡子裡伸出來，相信他一直都在女廁內。但兩位主持拿著攝影機走進廁所時，就沒有看到這個靈體，可能對方已離開了。