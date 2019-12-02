【神奇女俠1984】官方周邊商品率先劇透　神奇女俠全新造型曝光

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）因押後上映，影迷要等到明年6月才能觀看，而電影首條預告盛傳會在巴西舉行的CCXP上公開。 雖然預告仍未可以觀看，但在CCXP預售的電影商品，卻展示了神奇女俠的升級版造型，粉絲對這個全新造型一致讚賞。

由姬嘉鐸主演的《神奇女俠》叫好叫座，而電影續集《神奇女俠1984》將在明年6月初上映。（《神奇女俠》劇照）

雖然早前傳出《神奇女俠1984》舉行了首場試映，而且評價極差。可是，粉絲一於少理，靜待電影首條預告出爐。而《神奇女俠1984》導演Patty Jenkins在10月時稱，電影首條預告將會在巴西聖保羅舉行的CCXP活動上發布。CCXP將在當地時間周四開始，直到周日結束。CCXP尚有數日就開幕，而電影周邊商品都開始公開發售，當中最讓人期待必定是《神奇女俠1984》。

《神奇女俠1984》由導演Patty Jenkins執導；姬嘉鐸主演。（IMDb 圖片）

早前有粉絲在網上公開《神奇女俠1984》的新商品，大家可以見到神奇女俠的造型全面升級，相信她的戰鬥力僧大大提升。《神奇女俠1984》其中一款新商品是一件T恤，其圖案展示了神奇女俠的新造型。雖然該造型只有半身，但從中可以見到，她穿上一件銀色盔甲及戴上銀色頭盔，與早前《神奇女俠1984》海報公開的金色盔甲截然不同，目前仍不確定神奇女俠如何在續集中獲得升級版盔甲。

《神奇女俠1984》導演Patty Jenkins、飾演Steve Trevor的Chris Pine及姬嘉鐸在去年出席電影宣傳活動。（Getty Images）

除了銀色新造型外，官方還推出了全新宣傳畫冊。從畫冊可以見到，神奇女俠的不同造型。隨著不同宣傳品面世，粉絲終於可以更了解《神奇女俠1984》。而《神奇女俠1984》將在明年6月初上映。

雖然《神奇女俠1984》續由Patty Jenkins執導，但早前有消息指，續集首波評價不佳。（IMDb 圖片）

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