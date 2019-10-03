【尼羅河謀殺案】神奇女俠姬嘉鐸加盟　為《星戰9》讓路出年登場

2017 年由簡尼夫班納（Kenneth Branagh） 執導的《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express），將一部經典成功重現一次。而電影公司早就預告會繼續拍落去，同樣改編自Agatha Christie經典偵探小說的續集電影《尼羅河上謀殺案》（Death on the Nile） ，亦已經開鑼，簡尼夫班納會繼續自導自演，繼續演出神探魏柏賀 (Hercule Poirot) 。

《尼羅河謀殺案》的演員名單，今日全面公開。（網上圖片）

除了劇情，卡士都係該系列的重點，上集有尊尼特普、米雪菲花、彭妮露古絲、茱迪丹慈、黛絲烈尼等。而來到續集也毫不遜色，最搶眼的有神奇女俠姬嘉鐸（Gal Gadot）、莉蒂莎韋特（Letitia Wright）、艾米漢莫 (Armie Hammer) 等。電影原本預計今年 12 月上映，與《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: Rise of the Skywalker）來個正面對決，不過因為迪士尼正式收購了Fox，大家一家人當然要讓路，所以《尼羅河謀殺案》就被逼延遲至2020年10月上映，和氣生財。