【尼羅河謀殺案】神奇女俠姬嘉鐸加盟　為《星戰9》讓路出年登場

2017 年由簡尼夫班納(Kenneth Branagh) 執導的《東方快車謀殺案》(Murder on the Orient Express),將一部經典成功重現一次。而電影公司早就預告會繼續拍落去,同樣改編自Agatha Christie經典偵探小說的續集電影《尼羅河上謀殺案》(Death on the Nile) ,亦已經開鑼,簡尼夫班納會繼續自導自演,繼續演出神探魏柏賀 (Hercule Poirot) 。

《尼羅河謀殺案》的演員名單,今日全面公開。(網上圖片)

除了劇情,卡士都係該系列的重點,上集有尊尼特普、米雪菲花、彭妮露古絲、茱迪丹慈、黛絲烈尼等。而來到續集也毫不遜色,最搶眼的有神奇女俠姬嘉鐸(Gal Gadot)、莉蒂莎韋特(Letitia Wright)、艾米漢莫 (Armie Hammer) 等。電影原本預計今年 12 月上映,與《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: Rise of the Skywalker)來個正面對決,不過因為迪士尼正式收購了Fox,大家一家人當然要讓路,所以《尼羅河謀殺案》就被逼延遲至2020年10月上映,和氣生財。