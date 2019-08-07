《神奇女俠1984》煞科後又繼續拍？　粉絲憂《正義聯盟》悲劇重演

還記得《神奇女俠》（Wonder Woman）嗎？你一定記得，但也許印象有點模糊──它已經是2017年的電影了。這部曾經讓全世界看扁的電影，最終卻成為觀眾敲碗最熱烈的電影。那麼，續集《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）理應打鐵趁熱盡快推出，但是它現在已經預訂在2020年6月5日上映，代表我們還要再等將近一年。

《神奇女俠1984》將於2020年6月5日上映。（《神奇女俠1984》宣傳圖片）

是誰，到底是誰讓我們等那麼久？我們今天來告訴你這其中的蹊蹺……以及一個令你心頭蒙上陰影的消息。

新一代超級女性象徵：姬嘉鐸

《神奇女俠》的成功改變了很需要改變的DC宇宙，但最大的改變也許是黛安娜自己：《神奇女俠》原本沒有續集的計畫，或者應該說，飾演黛安娜公主的姬嘉鐸（Gal Gadot）只與華納影業簽了三部電影合約。而《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）、《神奇女俠》與《正義聯盟》（Justice League）三部電影已經交差，代表着……DC宇宙不需要神奇女俠了。

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「神奇女俠」於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》首次登場。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

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這合約自然有點詭異，我們已經知道，Marvel Studios在還不知道《美國隊長》（Captain America: The First Avenger）或《雷神奇俠》（Thor）是否成功之前，就已經先與主演演員簽下了多部電影合約。DC宇宙的3部電影合約實在相形之下有點保守，卻也顯露出華納影業過於謹慎的合作態度。

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但還好，人人都喜歡《神奇女俠》，讓姬嘉鐸與華納影業重談合約。連帶地，執導《神奇女俠》時就已經強調自己只導一集的Patty Jenkins，也順水推舟地繼續執導續集。這才能讓《神奇女俠1984》保持最原汁原味的《神奇女俠》風格──事實上幾乎第一集的所有幕後人員都回歸了。觀眾甚至不求續集超越甚麼，只希望續集跟《神奇女俠》一樣好就行。這可是DC宇宙的大事，他們終於有自己的「Tony Stark」了──這個角色已經在觀眾心中建立了無可取代的地位。

《神奇女俠》太受歡迎。（《神奇女俠》劇照）

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乘勝追擊的《神奇女俠》……續集為何要等上三年？

《神奇女俠》上映還不到兩個月，2017年7月華納影業已經正式宣布續集進入製作，往後《神奇女俠1984》可說是一路順暢，勘景、選角、還有更多前集演員的回歸，這些都讓《神奇女俠1984》更像是一部Marvel電影──那種眾望所歸的感覺很難在先前的DC宇宙電影裏找到。

度過了半年的籌備期，2018年中《神奇女俠1984》正式開鏡，又過了半年，《神奇女俠1984》正式煞科，在2018年聖誕節前結束了半年的攝影過程。

姬嘉鐸出席2018聖地牙哥動漫展。（VCG）

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好了，這一切都很正常。原本2018年底煞科之後，大約經過約1年的後製過程，《神奇女俠1984》預定在2019年12月13 日上映──這正是Marvel電影宇宙的空門，今年下半年復仇者聯盟開心地放假去了，DC宇宙是時候可以猖狂獨佔超英雄市場。問題來了，在2018年聖誕節煞科之前，10月姬嘉鐸卻突如其來地在Twitter上宣布了一則訊息：《神奇女俠1984》要延期到2020年6月5日──整整延了半年。

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《神奇女俠1984》原本與占士金馬倫監製的《未來戰士：黑暗命運》同期上映。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

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不過還好這種撞車慘劇沒有發生，因為《神奇女俠1984》突然又往後延了半年。《神奇女俠》是在2017年6月第一個周五上映的，而現在延後半年的《神奇女俠1984》也會在2020年6月第一個周五上映。也許這個決定只是希望讓《神奇女俠1984》沾沾《神奇女俠》的喜氣，似乎無可厚非。儘管這樣看來《神奇女俠1984》從煞科後到上映，會有漫長的1年半後製時間……我們想像也許早就完成的《神奇女俠1984》電影膠捲，孤零零地躺在櫃子裏，等待幾個月後有人來迎接它。

《神奇女俠1984》於去年年底宣佈煞科。（IG@gal_gadot）

Patty Jenkins：「我等不及了！」

當然，明年6月初是一個相對安全的檔期，距離5月底的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）與6月底的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun 2: Maverick），都有着最少兩周的空檔。但《神奇女俠1984》是一部續集電影，還是有着強大基本盤的DC超級英雄續集電影。「安全的檔期」這一點雖然是很重要的延檔因素，但是兩部《神奇女俠》電影3年的間隔實在是太長了，難免啟人疑竇。為此，《神奇女俠1984》監製Charles Roven表示：「我們其實一直希望是目前預定上映的時間點（2020年6月）。華納影業希望他們每年年終都能夠有一部大片做結，而他們在2018年年終有一個漂亮的結束（指的是聖誕檔的《水行俠》（Aquaman）），而在2019年終，他們也希望有一部同等級的大片（指的是《神奇女俠1984》）。為此，我們必須非常緊急地進行前期籌備作業，因為Patty Jenkins導演同時還忙着製作TNT有線台的劇集……

《神奇女俠》系列導演Patty Jenkins與姬嘉鐸。（《神奇女俠1984》花絮／IG@gal_gadot）

……不只如此，當時我們為了趕上2019年11月上映的目標，後製作業也排得非常緊湊。我們這麼趕，都是因為華納影業希望我們達到目標。而突然有一天，他們突然來跟我們說：『算了，你們是對的，我們還是延後時間到《神奇女俠》當初上映的月份吧，這樣你們能有多點時間製作。』」

這……原來《神奇女俠1984》的延檔，似乎反而是一件好事。應該說，一開始的11月目標其實是華納影業的期望，而非製片團隊感覺舒服的合理目標。當然我們先前提過，2019年下半年，華納影業的強片大多是成人導向的R級電影，這對於吸納家庭或青少年觀眾支持華納影業是一項巨大的障礙。也許是因為如此，使得華納影業希望更親民的《神奇女俠1984》，能夠提前上映。

《神奇女俠1984》海報遭不少網民劣評。（《神奇女俠1984》海報）

當然，做得好比做得快更重要──特別在於DC宇宙老早已經沒有失敗的本錢。就算延到明年6月好了，我們可以繼續咬棉被等下去。而且導演Patty Jenkins早在今年5月就透露了，初期試映的反應非常地好……好到她甚至後悔延期了。

「我等不及了！我不敢相信──這部電影是我執導這麼多年來最有趣的一部電影。先前電影公司希望《神奇女俠1984》能提早上映，我的反應就是，『老兄，這部電影一定要做到2020年夏天！就是這樣沒得談！』這是我真心的想法。可是現在，在我進行初期試映之後，我想法改變了，我的天，我們能不能提前上映？我好想現在就發行這部電影！因為《神奇女俠1984》實在太棒太讚了，但是我們得繼續等待了，這真令人灰心。」

《神奇女俠1984》曝光極少量劇照釣人胃口。（《神奇女俠1984》劇照）

所以也許我們該怪導演拖得太久嘍？當然不是，她必須要確定這部電影一定要夠迷人，而多一點時間製作，當然就多一份機會。如果她因為急着上映，而交出一部不怎麼樣的《神奇女俠1984》，那麼沒有人會感謝她想讓觀眾早點看到的好意。只是，近來《神奇女俠1984》傳出將在倫敦進行補拍（reshoot）工作的消息。

Wonder Woman 1984 is currently doing reshoots in Warner Brothers Studios in London. (📸: @vanzekin018) pic.twitter.com/iaIXkNXflM — Wonder Woman News (@WonderWoman84HQ) 2019年7月24日

這當然不免讓DC宇宙的粉絲們一陣神經緊張──他們對任何的補拍、換角與導演異動都非常擔心。許多人立刻想起了薩克薛達（Zack Snyder），還有人酸言酸語地質疑佐斯韋頓（Joss Whedon）有沒有協助補拍。畢竟，大家可不想再一次看到「薩克薛達導演版」的悲劇，這可是神奇女俠，DC宇宙鎮台之寶，請給我們一個完美的1984年，而不是看完之後還要上網抗議：「請給我們《神奇女俠1984》導演版！」

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