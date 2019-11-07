【神奇女俠1984】神奇女俠神力不再？　試映首波評價出爐狂收負評

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）因押後上映，影迷要等到明年6月才能觀看。然而日前有外國傳媒披露，電影早前進行試映，但卻意外獲得不少劣評。難道DCEU又再一次讓粉絲失望？ 注意！！！下文含劇透！！！

《神奇女俠1984》將在明年6月上映，但試映後的首波評價卻甚差。（《神奇女俠1984》劇照）

《神奇女俠》（Wonder Woman）在2017年5月上映時，風靡全球，並重新為DCEU注入新希望。當年電影創下不少輝煌記錄，當中包括成為女性導演最高票房的作品。之後電影執行監製Geoff Johns及導演Patty Jenkins在同年6月雙雙宣布開始籌備《神奇女俠》續集。三個月後，華納兄弟宣布導演Patty Jenkins回歸執導續集，同時姬嘉鐸都會回歸飾演神奇女俠。當時電影原定在今年12月中上映，可是「神奇女俠」姬嘉鐸在去年突然宣布，電影將押後至明年6月上映。

《神奇女俠》口碑及票房雙收，為DCEU注入一支強心針。（《神奇女俠》劇照）

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近期華納兄弟開始著手宣傳《神奇女俠》續集《神奇女俠1984》，而關於這部電影的消息都開始增加。導演Patty Jenkins在上月公布，電影首條預告將在12月在巴西聖保羅舉行的CCXP活動上發布。之後WarnerMedia在上月底舉行的HBO Max活動上，向在場人士公開電影兩條全新片段。近日外國傳媒《CBN》報導，指《神奇女俠1984》早前舉行試映會，可惜續集未能延續首集的氣勢。目前在網上流出的評價褒貶不一，但劣評卻居多。不少觀眾認為，《神奇女俠1984》是一部「傻氣」、「劇情推進緩慢」及「劇情繁複」的作品。

《神奇女俠1984》試映會後首波評價流出，但卻意外獲得不少劣評。（IMDb 圖片）

至於另一外媒《Cosmic Book News》披露了《神奇女俠1984》部份細節，指由Pedro Pascal飾演的Maxwell Lord擁有一塊神石，可以賦予他力量去幫人實現願望。然而當他幫助人實現願望後，他會獲得更強大的力量。之後神奇女俠向他許願，希望Steve Trevor回來。雖然Steve Trevor真的回來，但他卻借用了其他人的軀體，並只有神奇女俠可以見到他。由於向Maxwell Lord許願會讓許願者能力降低，這使神奇女俠失去部份神力，讓她容易受到槍傷及刀傷。

據外媒披露，神奇女俠在《神奇女俠1984》中，將會失去部份神力。（《神奇女俠》劇照）

至於由Kristen Wiig飾演的豹女（Cheetah），原來她希望可以變得跟Diana Prince一樣，於是她許願後便獲得了超能力。當神奇女俠得知Maxwell Lord的力量後，希望追捕他，而這舉動間接讓豹女出來阻止神奇女俠這樣做。由於神奇女俠因許願後失去部份神力，她喪失了飛行能力，最終Steve Trevor偷了一架戰機給她，而這戰機最後就是粉絲期待已久的隱形戰機（Invisible Jet）。

粉絲一直關心已死的Steve Trevor如何回來，原來是靠Maxwell Lord的力量。（《神奇女俠1984》劇照）

大戰一觸即發，神奇女俠追捕Maxwell Lord至白宮，並用真言套索成功擊出雷電的新攻擊。最後竟然是Maxwell Lord許願，希望所有願望從沒實現。這代表Steve Trevor死亡，而「豹女」Barbara Ann Minerva回復正常。至於被Steve Trevor上身的那位人士，他醒來時任何事都記不起，但因一次與Diana Prince再交談，使兩人的關係有新發展。

Kristen Wiig飾演的Barbara Ann Minerva，她因為向Maxwell Lord許願，讓好成為豹女。（《神奇女俠1984》劇照）