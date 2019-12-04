【神探白朗】基斯伊雲斯著穿窿冷衫引熱議　服裝指導解釋背後原因

不論是否喜愛看推理查案的懸疑片，相信都會喜歡新片《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（KNIVES OUT），事關電影卡士大、娛樂性高、橋段扭來扭去最後真相又出人意表，電影上映後口碑相當不錯。 尤其是「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的粉絲，相信會更加喜愛這部片。但有眼尖的影迷就發現，在戲中飾演的有錢富三代Ransom Drysdale，竟然穿了一件破爛的米白色冷衫，引起很多網民討論，而原來這件破洞是暗藏玄機的。

新片《神探白朗：福比利大宅謀殺案》卡士大、娛樂性高，上映後大獲好評。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》由萊恩尊遜Rian Johnson 編導，講述一個著名的犯罪小說家Harlan Thrombey （基斯杜化龐馬 飾）才剛度過85歲生日，竟被發現於其大宅內離奇身亡。大偵探白朗Benoit Blanc （丹尼爾基克 飾）被神秘人邀請調查這單案件。調查期間發現這個大家族表面看來和諧共處，實際人人都各懷鬼胎、明爭暗鬥，提到遺囑更令福比利家貪婪的家人開始露出真面目。

大偵探白朗Benoit Blanc （丹尼爾基克 飾）被神秘人邀請調查這單案件。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

有錢仔著破爛冷衫引起熱烈討論

基斯伊雲斯在戲中飾演小說家Harlan的孫子Ransom，是個正宗敗家仔，遊手好閒，唯一的興趣是單單打打，踢爆家人的假仁假義。

但不知道大家有沒有留意到，這位家境富裕的花花公子，經常穿著啡色長大褸，內襯一件米白色的冷衫，毛衣竟然破了一個大洞、衣領都殘舊破爛。但原來這件爛毛衣的存在是劇組特別的安排，對於Ransom衣著行頭打扮都別具心思。

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原來係特登著破洞毛衣

電影服裝設計師Jenny Eagan早前接受《Hollywood Reporter》訪問時指出，這件毛衣能夠突顯Ransom的背景和特點，事關Ransom出生自特權階級的富裕家庭，Eagan感覺白色的毛衣特別襯他的身分，Ransom是個被寵壞的二世祖，花錢買靚車、買貴衫。但他的角色性格憤世嫉俗、狂妄自大，不珍惜也不在乎自己擁有的事物。

所以，即使是一件昂貴的毛衣，他都只會隨意丟在床上、椅子上，Jenny指出從Ransom對待毛衣的態度，反映出他對自己的家族和名聲，其實都是不尊重的。

Ransom同款冷衫網上賣到斷貨

這件破洞的毛衣意外地成為大家的焦點，自從電影上映以來，已令不少網民在討論這位有錢仔為何會穿爛衫。

服裝設計師Jenny也透露，他們的想法是有錢人是可以一直穿著白色的衣服，因為他們都不太擔心弄髒。對於網民瘋傳Ransom的這件毛衣，Jenny就表示當時揀毛衣時很匆忙，所以她都不知道毛衣是哪個品牌。不過，這無阻一眾粉絲在網上尋找類似的款式的毛衣，有人話不少商品已售罄，也有人找到一件圓領毛衣，索價$179美元，（大約1400元港幣）。