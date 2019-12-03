【黑寡婦】首預告白色戰衣登場　大反派Taskmaster扮鷹眼混戰

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）尚有5個月就正式上映。今日官方終於公開首條前導預告，而預告內容跟早前網上流出的內容大致相同，唯一美中不足就是Tony Stark並未有如網上所言，在這次預告中現身。

預告開首閃回不少黑寡婦的回憶。（《黑寡婦》預告擷圖）

《黑寡婦》前導預告全長約2分鐘，預告開首閃回黑寡婦的回憶，當中包括她在俄羅斯Red Room訓練的場景、鷹眼與Nick Fury及《復仇者聯盟》的片段。當時她稱：「我以前一無所有，之後得到這工作及這個家庭，但沒有事是永恆的。」

預告以黑寡婦的回憶作開始，相信這幕是發生在《復仇者聯盟》。（《黑寡婦》預告擷圖）

姊妹開戰

之後鏡頭一轉，見到黑寡婦乘坐列車離開，應該是回去布達佩斯。預告片段跟在7月聖地牙哥舉行的動漫展上，公開的畫面幾乎相同，都是指黑寡婦走入一建築物，並到達一單位。之後聽到由Florence Pugh飾演的Yelena Belova說出一句話：「我知道你在這裡。」兩人最後碰面，並互相用槍指著對方展開激戰。有趣的是，事後兩人還以姐妹相稱。

黑寡婦是否回到布達佩斯呢？（《黑寡婦》預告擷圖）

模仿鷹眼射箭

之後中間閃過不少片段，當中最為人期待是黑寡婦身穿白色全新造型登場。其實這套戰服，Marvel Studios在D23 Expo上，都曾有公開這套白色新戰衣。而白色戰服源自Marvel漫畫《Black Widow: Deadly Origin》當中，此漫畫還牽涉鷹眼及狼人兩位重要的超級英雄。與此同時，反派Taskmaster都終於現身，由於他擅長模仿對手，故有理由相信他在片中正在模仿鷹眼射箭。

鐵甲奇俠的降落姿勢，是否在暗示Tony Stark會登場呢？（《黑寡婦》預告擷圖）

鏡頭一轉，由David Harbour飾演的新角色Alexei Shostakov／Red Guardian登場。他穿上Red Guardian戰服，還自嘲仍然合身。但麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的Melina Vostokoff笑他身形肥了。據當時網上流出的內容指，黑寡婦視Red Guardian及Melina Vostokoff為父母親。

反派Taskmaster都終於現身，但其威力仍然是未知之數，但相信這是在模仿鷹眼。（《黑寡婦》預告擷圖）