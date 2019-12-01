【黑寡婦】電影首預告都被劇透　黑寡婦身世之謎揭盅？

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）尚有5個月就正式上映。近日有外國傳媒指出，電影首條前導預告會在美國時間下周一或二推出。 沒想到，原來不只電影有優先試映，連預告都有。日前在網上流傳出預告擷圖，預告內容遭全面公開。

由傳Taskmaster是今集的反派，但也有指Red Guardian才是今集的終極反派。（IMDb 圖片）

專門報導Marvel獨家消息的Charles Murphy及CNBC記者Daniel RPK早前向外稱，《黑寡婦》的首條預告會在美國時間下周一或二推出。雖然預告還未公開，但其內容已經在網上瘋傳。

《黑寡婦》的預告曾在聖地牙哥動漫展上公開，可惜當時沒有在網上發布。（Getty Images）

預告開首見到飾演黑寡婦的施嘉莉祖安遜正在洗臉，並稱：「我以前一無所有，之後得到這工作及這個家庭，因此我變得更好。我曾經犯過錯，現在不能逆轉。」之後部份的畫面是來自《復仇者聯盟4》次回預告的畫面，當中包括Nick Fury及其他復仇者。之後，黑寡婦因接受了新任務而遇上Yelena Belova，兩人還以姐妹相稱。然而，兩人之後用槍互相指著對方，並發生打鬥。這些畫面都曾在7月尾舉行的聖地牙哥動漫展上公開，但卻未有在網上發布。

由David Harbour飾演的新角色Alexei Shostakov／Red Guardian，其妻子是由麗素慧絲飾演的Melina Vostokoff。有傳兩人都黑寡婦視為父母親。（Getty Images／Marvel Comics）

鏡頭一轉，由David Harbour飾演的新角色Alexei Shostakov／Red Guardian登場。據消息人士稱， 黑寡婦視Red Guardian為父親。除此之外，由麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的Melina Vostokoff，據了解是Alexei Shostakov的妻子。一家三口團聚的畫面，是粉絲希望見到的場口。此外，據了解當時還有其他人在旁，可是卻不未確定是Nick Fury，抑或是其他角色，預告隨著這溫馨畫面完結。

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可是，最讓粉絲期待是Tony Stark都有在首條預告中現身。可是，據消息人士稱，這些畫面看似不是新拍攝的。有傳這些畫面來自從沒曝光的《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）畫面，所以羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）或許由始至終都沒有為電影進行拍攝。雖然Tony Stark在《黑寡婦》的預告擷圖在網上瘋傳，但預告內容卻沒有提及他的作用。