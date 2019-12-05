31歲影后愛瑪史東與導演男友拍拖兩年　網上曬鑽戒相宣布訂婚

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恭喜！奧斯卡影后愛瑪史東（Emma Stone）今年初才高調與綜藝節目《Saturday Night Live》導演 Dave McCary認愛，今日二人就在Instagram公布訂婚的好消息，愛瑪更大晒巨型鑽戒，幸福滿瀉。

超大鑽戒勁搶鏡
愛瑪的未婚夫是著名綜藝節目《Saturday Night Live》導演Dave McCary，男方現年34歲。Dave今日（5日）在IG上貼出一張與愛瑪的合照，二人笑得甜蜜又燦爛，而愛瑪手上的超大鑽戒亦到搶晒鏡。

奧斯卡影后愛瑪史東與導演男友Dave McCary宣布訂婚。（Emma Stone）（劇照）

拍拖兩年多宣佈訂婚
這次是男方Dave首次貼出與愛瑪的合照，想不到一貼就咁閃。而其實愛瑪史東是在2016年年尾，在《Saturday Night Live》節目中認識對方，二人在2017年10月開始拍拖。

他們一直都愛得很低調，很少孖住一起出席公開活動，只被傳媒影到幾次出外約會，但都被大家笑指有襯過情侶裝出門，很sweet！

愛瑪出道多年，沒有傳過太多緋聞，最令大家深刻的，相信是曾與第二代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）拍拖4年，不過最後有指因對方偷食而分手。

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