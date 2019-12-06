【神探白朗．影評】封年度最神偵探片　5個原因話你知點解咁好睇

由「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的新戲《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（KNIVES OUT），在全球上映後大獲好評，好睇之處相信是因為它顛覆推理電影的常態，近年在電影界非常流行的「切勿劇透」等警告，卻完全不適用於這部片。 事關影迷根本不必害怕劇透或者爆雷，反而電影早就把兇手呈現在大家眼前，但觀眾卻更投入，一起想找出真相，而這點應該就是這部片獲封為年度最佳推理片的主因。以下總括5個原因，分析點解這部片咁好睇。

由丹尼爾基克（Daniel Craig）、基斯伊雲斯（Chris Evans）主演的新戲《神探白朗：福比利大宅謀殺案》大獲好評，故事與平時的推理片很不同，甚至被封為年度神片。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

【神探白朗】基斯伊雲斯著穿窿冷衫引熱議 服裝指導解釋背後原因

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影迷根本不必害怕劇透或者爆雷，反而電影早就把兇手呈現在大家眼前，《神探白朗：福比利大宅謀殺案》絕對會帶給大家連場驚喜。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

年度偵探神片

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》故事的背景是講述一個著名犯罪小說作家Harlan Thrombey，才剛剛與家人慶祝85歲生日，隔天他就被發現在倒臥在自己的房間，表面睇落似自殺，但其實另有內情。丹尼爾基克飾演偵探白朗Benoit Blanc，被神秘人委託要徹查這件案件，在與福比利家族成員進行一連串問話期間，白朗深信案情不是表面看這樣簡單。電影上映後大獲好評，甚至獲封為年度神片。

即睇5大原因解釋部戲有咩咁睇：