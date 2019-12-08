【神奇女俠1984】正式預告即將面世　兩大神器再次登場

DC漫畫超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），原訂於今年11月上映，但片商認為暑期黃金檔更合適，故延至明年6月才面世。 除了此前公開的劇照及片場花絮外，預告片遲遲未見人，不過影迷終於等到了，電影的正式預告將於香港時間9日的凌晨時分曝光。

神奇女俠返嚟啦！（影片截圖）

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再次駛出真言套索。（影片截圖）

《神奇女俠1984》將於明日凌晨亮相巴西聖保羅動漫展，期間會播放電影的首條官方預告片，女主角姬嘉鐸在社交網站分享20秒的預告前膽片段，呼籲各位粉絲第一時間欣賞稍後公開的預告片。

影迷都好期待《神奇女俠1984》。（電影劇照）

預告前膽中見到神奇女俠再上戰場，戴上神力手鐲的手臂擋子彈，又用真言套索對付敵人，而片段一開始更見到上集已死去的基斯派恩（Chris Pine）的身影，短短前膽片段已看到連場激戰，實在令人期待。想睇足版預告的觀眾，今晚凌晨4點半要守住《神奇女俠1984》的官方Twitter戶口。