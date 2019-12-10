舊年聖誕好戀嚟影評：粒粒巨星卻負評如潮？爛番茄僅得47%有原因

聖誕節電影一以貫之，皆喜歡以「奇蹟」為命題，對主角的各種景況得到救贖或是昇華，即便每一年都固定推出十幾部聖誕節電影，但我們如數家珍的終究只有《莫負少年頭》（It's a Wonderful Life）、《真的戀愛了》（Love Actually）甚至是《虎膽龍威》（Die Hard）等幾部電影，保羅菲（Paul Feig）這樣充滿辛辣揶揄的美國導演，拍過《最爆伴娘團》（Bridesmaids）、《凸務MADAM》（Spy），更曾執導過《Parks and Recreation》、《廣告狂人》（Mad Men），這回變得溫情化，讓《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）變得很單純，不那麼繽紛，也少了很多驚喜。

《舊年聖誕好戀嚟》奪得47%爛番茄新鮮度。（網站截圖）

本以為《舊年聖誕好戀嚟》將艾美莉克拉克（Emilia Clarke）設定為南斯拉夫籍移民，再搭配她的工作環境及男友皆為亞裔，並連結著英國脫歐等系列新聞作為搭配，意圖在其中得到昇華，讓非主流白人的族裔都能獲得幸福，只是《舊年聖誕好戀嚟》實在太沒神采，其實很套公式，也很平凡。

愛瑪湯遜（Emma Thompson）曾獲奧斯卡獎最佳編劇，但身為該片編劇及監製，這位傑出的編劇及演員竟變得如此平庸，實在難以相信她會讓這樣的劇本過關，看起來好像想要突破某種制式的疆界，卻依舊以很安穩的套路過關。

《舊年聖誕好戀嚟》被批劇情公式化。（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

《舊年聖誕好戀嚟》的後半段翻轉並不難猜，即便是像我這般並不熟悉該片任何新聞的觀眾進場，仍會被開頭幾場戲當中，男主角Tom（亨利高定／Henry Golding飾演）的某種刻意安排感到懷疑，並不由得做出猜想，也很不巧的是，電影結尾還真的就如同觀眾一開始的猜想那麼單純，沒有更特別的翻轉。

亨利高定驟眼一看竟與陳家樂有點相似。（《年聖誕好戀嚟》劇照）

以下將有《舊年聖誕好戀嚟》關鍵劇情

《舊年聖誕好戀嚟》美其名是致敬已經逝世的流行樂天王George Michael的諸多名曲，但光是〈Last Christmas〉這首歌曲的翻轉，竟然建立在原是陌生人的Tom意外車禍死亡後，決定將自己的心臟捐獻給某名陌生的失意女子，並陪伴她在渾渾噩噩的人生中成長，懂得去守護別人，演員表現不錯，但過程實在太沒神采，讓整部電影都沒有過多的高潮起伏，要不是兩位影后愛瑪湯遜、楊紫瓊每次一登場就搶盡所有風采，我實在找不出這部電影的亮點。

更詭異的是將〈Last Christmas〉的首句「Last Christmas, I gave you my heart」，變得具象化，這讓這首歌曲突然變得有點殘忍，甚至有點黑色幽默，反而讓人覺得是對這首經典浪漫歌曲的不敬。

楊紫瓊每次一登場就搶盡所有風采。（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

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