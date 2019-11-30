【復仇者聯盟3】銀河守護隊全軍覆沒片段曝光　好在有蜘蛛俠出手

又係再有Marvel電影的刪減畫面曝光，不過今次就唔係《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），而是上集《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），唔通Marvel Studios就嚟無貨用？

《復仇者聯盟3》全球票房高達20億美元，但由於成本及宣傳貴高，實際利益約為5億美元。（電影劇照）

在《復仇者聯盟3》中，有一幕是「奇異博士」叫「蜘蛛俠」要去拯救銀河守護隊的成員。（AdamKhan100 Twitter影片截圖）

今次曝光的刪減畫面同樣來自由Marvel Studios所發布的超級限量版「Infinity Saga Collector」，有影迷在網上跟大家分享一些被Marvel忍痛剪走的場面。

該畫面來自《復仇者聯盟3》，不過是仍未完成所有CG後製的畫面，「蜘蛛俠」更在後半的畫面沒配上戰衣，當時「奇異博士」叫「蜘蛛俠」要去拯救銀河守護隊的成員，他解釋「魁隆」（Thanos）將他們的靈魂和身體分離，要「蜘蛛俠」去拯救他們的身體，再由「螳螂女」（Mantis）負責喚回他們的靈魂返回身體內。

螳螂女：「不要離開我…」成功喚回銀河守護隊的成員。（AdamKhan100 Twitter影片截圖）

由於「螳螂女」擁有復活他人的能力，不過嘗試過喚回毀滅者達拉斯（Drax the Destroyer）失敗後令她太失信心，更一巴掌打在毀滅者達拉斯的臉上，怒斥他醒來都冇用！後來「蜘蛛俠」安慰她：「他們要死了，你一定要做到！」這話才令她重捨信心，再次使用能力，最後當然成功將他們靈魂和身體合一。

鼓勵「螳螂女」一定要救返銀河守護隊的「蜘蛛俠」。（AdamKhan100 Twitter影片截圖）

蜘蛛仔寸爆星爵肥

在「蜘蛛俠」救人的過程中，「星爵」（Star Lord）在大石之間跌撞，這是「蜘蛛俠」有一句對白「噢！天啊！希望他的頭盔有用。」不過在片中只以字幕表達，明顯在剪輯時被剪走了畫面連配音都慳返。而在「星爵」醒來時，「蜘蛛俠」再踩多他兩句：「你痛不是我的錯，而是你超級重！」有指因為該場戲份有點突兀且拙劣，還有時間有點過長，所以最後在正片中被一刀剪走。

「星爵」難得醒返都要俾「蜘蛛俠」串。（AdamKhan100 Twitter影片截圖）

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蜘蛛俠勇救銀河守護隊刪減畫面：