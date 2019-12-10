【神奇女俠1984】導演稱仍有續集及外傳電影：等姬嘉鐸可以就開始

《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）導演Patty Jenkins早前聯同姬嘉鐸（Gal Gadot）齊齊出席在巴西聖保羅舉行的CCXP，為電影作宣傳。雖然今次粉絲終於等到電影首條預告的來臨，但在CCXP會場上播放的預告比網上版本還要長及精彩。除此之外，《神奇女俠1984》雖然要等到明年六月才上映，但導演已經急不及待向粉絲透露她未來的計劃。

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《神奇女俠1984》首條預告日前終於出爐，但網上版本是經過修改。（《神奇女俠1984》預告擷圖）

《神奇女俠1984》首條預告終於出爐，但在CCXP會場上的觀眾更興奮，皆因會場播放的版本比網上版本長及更多動作場面。雖然這版本不會在網上發布，但據在場的《Collider》總編輯Steven Weintraub稱，「神奇女俠在加長版預告有更多動作場面，她跟Chris Pine嘗試追捕Maxwell Lord。神奇女俠還用『真言套索』幫Chris Pine擋子彈。」除此之外，他還指出神奇女俠的頭飾「星光飛冕」可以當作武器，然而神奇女俠雖然強勁，但卻中了子彈。雖然沒有打穿身體，卻造成傷害。

神奇女俠在預告中使用「真言套索」及頭飾「星光飛冕」。（《神奇女俠1984》預告擷圖）

《神奇女俠》導演Patty Jenkins在CCXP活動上首次確認，在《神奇女俠1984》後，將會開拍第三集，並且已經有這集的故事。據外國傳媒《The Hollywood Reporter》指出，Patty Jenkins稱：「我們已經了解整個故事，但目前唯一的問題是，我們會否改變主意及何時實踐。」

雖然《神奇女俠》會有第三集，但導演同時指出，她們不急於實行這計劃：「我們不會緊接去籌備第三集，雖然連續拍攝了這兩部是一件很開心的事，但是我認為休息是非常重要。我希望能在這段時間做其他事情，而姬嘉鐸也有其他事情需要處理。」她最後提到，第三集何時開始製作，取決於她們二人：「我永遠不想提前做決定，而製作第三集的因素取決於我們何時想開始製作。

由溫子仁執導的《水行俠》外傳電影《The Trench》，將會是一部恐怖電影。（《水行俠》劇照）

除了《神奇女俠》第三集外，Patty Jenkins在CCXP活動上亦揭露，她與華納兄弟正計劃籌備《神奇女俠》的外傳電影，並以亞馬遜族為主題。在首集《神奇女俠》曾經簡介亞馬遜族，她們是一群來自天堂島的女戰士。之後在《正義聯盟》（Justice League）都有短暫現身。至於由天堂島亞馬遜族分拆的Amazons of Bana-Mighdall，亦都會在《神奇女俠1984》中出現，讓粉絲更了解亞馬遜族。如今華納兄弟正開發《水行俠》外傳電影《The Trench》，以溫子仁為導演。看來華納兄弟正透過這方法，重新開拓其電影宇宙。

《神奇女俠》導演Patty Jenkins稱，她正跟華納兄弟籌備外傳電影的可能性。（《神奇女俠1984》預告擷圖）