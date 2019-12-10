【澳門國際影展】《麥路人》城城親授千嬅演技：唔係咁演我會出聲

一年一度的澳門電影盛事，《第四屆澳門影展》於今日（10日）閉幕，而閉幕電影就為大家帶來早前出席東京國際電影節的《麥路人》（I’m livin’ it），包括主角郭富城、楊千嬅，演員張達明、顧定軒、劉雅瑟、黃悅珈，以及導演黃慶勳。

鮑姐坦言接到呢部戲好開心：「開心到瞓唔着，因為有機會演城城媽媽，好似中頭獎。」（梁碧玲 攝）

城城接受訪問時表示這個角色極富挑戰性，尤其是首次演流浪漢角色。郭富城：「每個人都經歷高高低低，最大挑戰是演一個流浪漢，冇住所三餐都成問題，演出時好大挑戰，好在有好導演、鮑姐、達明、千嬅，大家都認認真真付出一切，非常榮幸。」

城城要特別多謝今日未有現身的萬子哥：「我仍在讀訓練班時，第一部電視劇就係同萬子哥合作，佢演技好勁，好值得我哋敬重。」（梁碧玲 攝）

千嬅亦感恩可以參與這部電影，特別要多謝小美。「開始是小美說有個好劇本找我，戲中講到親人關係好似好近，但溝通就好遠，希望大家睇完套戲感情會有所增長。」

城城最開心以香港故事做題材的《麥路人》，可以在其他地方都得到好成績。（梁碧玲 攝）

一個影帝，一個影后，合作上當然會有切磋，而城城更加一貫地認真。「千嬅好聰明，我對佢都有要求，不是這樣演我會出聲。」千嬅：「因為我比較遲入劇組，之前拍咗咩都唔太清楚，好在城城佢好熟劇本，好詳細地講一次之前拍咗咩，我好易上手。」城城再讚一次：「你好聰明！」千嬅回禮：「剛剛夠用啦！」