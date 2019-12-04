【澳門國際影展】開幕電影有施嘉莉祖安遜　《麥路人》成閉幕

第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮將於12月5日至10日舉行，今屆邀請到周冬雨、温碧霞、陳漢娜、湯怡、吳卓羲、葉念琛、陳家樂、李靖筠、郭奕芯等人，更會由韓國人氣組合EXO隊長SUHO擔任明星大使。而今屆開幕電影有《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbi），港產片代表《麥路人》，就成為閉幕電影。

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《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbi）由施嘉莉祖安遜和童星Roman Griffin Davis主演。（劇照）

除了出席明星陣容鼎盛外，亦有套出色的電影作品，以下會為大家介紹5套。

開幕電影《陽光兔仔兵》：

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbi）由Taika Waititi執導，主演包括施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）將會飾演反納粹的主角母親，童星Roman Griffin Davis飾演她的兒子Jojo，而Sam Rockwell則會飾演希特拉青年營中的納粹德國上尉。故事講述在二戰時期納粹德國的洗腦教育下，熱血又愛國的Jojo一心想加入希特拉青年團，視希特拉為知心好友，但同時他既善良又充滿愛心，因為不肯殺死可愛的兔仔，慘遭團友排擠，後來更發現自己媽媽在家中閣樓秘密藏着一名猶太女孩，令他的價值觀受到巨大衝擊。

有指《少年的你》其中一句對白，更與《白夜行》的名句︰「總有一天，我們要手牽手走到陽光下」相差無幾。（《少年的你》劇照）

《少年的你》（Better Day）

中國電影《少年的你》改編自玖月晞小說《少年的你，如此美麗》，由曾國祥執導，周冬雨和人氣組合TFBOYS成員易烊千璽主演，講述一個校園欺凌、純愛的青春故事，上映7日票房即破8億人民幣票房，另外因為劇情需要，周冬雨和易烊千璽皆以平頭裝亮相，但外型的改變都不及演技的精進，電影一出不少人都對身為「偶像」的易烊千璽大改觀，大讚他單憑眼神就能向觀眾傳遞出角色心中的複雜情緒，將角色的情緒控制得恰到好處。而且很多影迷都在看電影時喊得半死，有興奮入場睇戲的話，記得帶多包紙巾。

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《熱帶雨》的楊雁雁勇奪第56屆金馬獎最佳女主角。（劇照）

《熱帶雨》（Wet Season）

新加坡、台灣電影《熱帶雨》（Wet Season）由楊雁雁、許家樂和楊世彬等人主演，該片提名第56屆金馬獎6個獎項，其中楊雁雁更憑阿玲一角奪得最佳女主角，她的演技同樣被大讚！

本片講述一位新加坡中學老師阿玲，在結婚數年仍無法生育，跟丈夫（李銘順飾）的關係日趨平淡，在面臨家庭和事業波折的當下，人工受孕失敗、要照顧癱瘓在床的老爺、新加坡教育體制對中文課缺乏重視等等的多重打擊下，令她感到沮喪，其後更與自己的學生Weilun（由許家樂飾演）展開了特殊的感情，幾經波折下，她終於重新認識自己，至於面對家庭變故，又該如何面對呢？

4年後終於有得睇續集《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》喇！（劇照）

《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》（A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon）

今個聖誕上映的《超級無敵羊咩咩大電影之咩最勁！》（Shaun the Sheep Movie）續集《超級無敵羊咩咩大電影2：天外飛咩》（Shaun The Sheep 2: Farmageddon）時隔4年終於回歸大銀幕，首集在爛番茄新鮮度高達到99%，相信今次阿爽返嚟都會帶無限笑彈給影迷。

今集擁有不可思議力量的外星人Lula意外地穿越銀河系，被逼降落在羊咩咩的農場中，Lula、阿爽還有一眾羊咩咩雖然雞同鴨講，不過阿爽將會在邪惡組織捉到Lula之前，誓要將可愛的外星人Lula安全地送回家鄉，不過一眾羊咩咩就要跟邪惡組織展開大戰，究竟羊咩咩們點樣做到呢？

郭富城今次在造型上可算落足心機。（《麥路人》劇照）

閉幕電影《麥路人》

由鄭保瑞監製，黃慶勳導演，影帝郭富城、楊千嬅、實力派演員萬梓良、鮑起靜、張達明等人傾力演出的社會熱話寫實貼地電影《麥路人》將會作為今屆澳門國際影展的閉幕電影。

自拍攝《麥路人》以來，因題材夠貼地，一直備受外界關注，故事講述無家可歸需要在24小時快餐店「寄宿」的人，電影反映出現今社會民生問題，樓價高企、無錢住屋，還有年輕人上樓甚艱難的貧富懸殊問題嚴重，是值得各界關注和探討的議題。