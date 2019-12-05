【澳門國際影展】EXO SUHO勁欣賞華堅馮力士　睇兩次《小丑》偷師

《第四屆澳門國際影展暨頒獎典禮》今日開幕，大會今次請來韓國人氣組合EXO隊長SUHO擔任明星大使，率先跟大家見面。 由於去屆的明星大使同樣由組合的成員D.O（都敬秀）擔任，SUHO笑指D.O有提及澳門影展十分有趣，令他都抱有很大的期待。

SUHO提及今次電影的角色跟自己有點相似。（大會提供）

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今次SUHO有份參演的電影《麻煩無限公司》（The Present）是一個講述追夢的故事，戲中角色有很多挫折，在拍戲時都有回來自己當練習生的時期，因為過程很長，也有不少挫折，跟自己有點相似，不過會提醒自己抖一大啖氣就再接再勵。

SUHO為了精進演技，特意參由華堅馮力士主演的《JOKER小丑》。（大會提供）

另外SUHO笑言雖然身為偶像，不過在拍戲方面其實沒太大限制，即時拍裸露戲都不是問題，不會抗拒，但要有理由地去露，要有意義。

其後更講到SUHO在拍劇和電影方面，經常都會擔任富家子弟角色，他一直都有參與試鏡，最想挑戰做反派，最好是有很多內心戲的反派，希望可以好好發揮。

除了唱歌、拍戲外，SUHO更是音樂劇演員，最近他就音樂劇《笑面人》做了不少功課，其中就以由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）作為參考對象。（大會提供）

熱話電影《JOKER小丑》在全球掀起熱潮，SUHO都對該戲有很大興趣，除了唱歌、拍戲外，SUHO更是音樂劇演員，最近他就音樂劇《笑面人》做了不少功課，當中以華堅馮力士（Joaquin Phoenix）作為參考對象，他更指自己睇了兩次，就連《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）都有一睇再睇，覺得演技非常精湛，偷師過後在接下來的音樂劇中會有更細膩和成熟的演技。