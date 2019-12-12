【熱汽球飛行家】改編自真實事件　原型人物大有來頭癲過套戲

由艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）與菲莉絲迪鍾斯（Felicity Jones）繼《霍金：愛的方程式》後，再度合作演出新戲《熱氣球飛行家》（The Aeronauts）。 故事由真人真事改編，講述19世紀科學家James Glaisher（艾迪烈柏尼 飾）與熱氣球駕駛員Amelia Rennes（菲莉絲迪鍾斯 飾）如何挑戰飛行的極限，同時揭示熱氣球過去對氣象學有幾偉大的貢獻。

《熱氣球飛行家》（The Aeronauts），故事由真人真事改編，故事講述19世紀科學家James Glaisher（艾迪烈柏尼 飾）與熱氣球駕駛員Amelia Rennes（菲莉絲迪鍾斯 飾）如何挑戰飛行的極限。（《熱汽球飛行家》劇照）

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《熱氣球飛行家》由艾迪烈柏尼與菲莉絲迪鍾斯主演，兩位英國實力派演員再度合作，已叫不少影迷感到興奮。

故事由真人真事改編，講述19世紀科學家James Glaisher（艾迪烈柏尼 飾）與熱氣球駕駛員Amelia Rennes（菲莉絲迪鍾斯 飾），為了實驗熱氣球飛行高度，James與Amelia踏上未知之旅。當時未有飛機、火箭、太空船，人們要升空只可靠熱氣球。科學家James一直想探索更多有關氣候的知識，他深信如果能夠量度高空的溫度和濕度等變化，研究天氣能夠幫人類為旱災、水災、饑荒等災難做好準備。

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原型人物大有來頭

戲中的James和Amelia在飛行途中遇惡劣天氣，看得大家驚心動魄。而現實中氣象學科學家James Glaisher是真有其人，原型人物大有來頭，當年為了研究，甚至更瘋狂。

James Glaisher在1809年出生於倫敦，是英國皇家氣象學會及皇家航空學會的創始人之一，一生都專注在研究氣象學及航空科學。最著名的成就，就是他在1862年9月5日坐住熱氣球升空，當時以海拔10,900公尺的高度，打破了人類史上熱氣球飛行的最高紀錄。

與戲中不同之處：駕駛員用牙齒咬開氣閥

不過，現實中陪住James升空的就不是女飛行員，而是熱汽球駕駛員兼副手的Henry Tracey Coxwell，他是James的好拍檔也是當時首屈一指的專業飛行員。曾經靠駕駛熱氣球，由英國飛到歐洲不同城市，經驗豐富幫到James很多。

當時Henry和James一起升空，的確曾如戲中發生嚴重的事故，當時控制熱氣球下降的氣閥被繩子纏住打不開，負責駕駛熱氣球的Henry，決定爬出熱氣球外，與戲中情節不同的是，Henry好有牙力，用牙齒咬開被纏住的氣閥，結果才成功讓熱氣球開始下降。

James和Amelia在飛行途中遇惡劣天氣，控制熱氣球下降的氣閥被繩子纏住打不開，情況危急。（《熱汽球飛行家》劇照）

據知，今次電影《熱氣球飛行家》中，Henry這個關鍵角色被女主角Amelia取代，也曾惹來學者不滿。英國皇家學會圖書館的負責人Keith Moore表示，很可惜戲中沒有著墨在Henry身上，指出Henry當年在熱氣球、飛行和氣象學等方面都有很大貢獻。如今電影由虛構女主角Amelia取代，感到相當不滿。

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​女主角原型人物係參考她

女主角Amelia這個角色雖是虛構人物，但其實電影是基於幾個真實人物作為角色的原型，包括19世紀第一位女熱汽球飛行員Sophie Blanchard，她並不是科學家，主要是靠熱氣球做娛樂表演，當年出席過很多重要的慶祝活動，包括在1811年，曾經參與拿破崙的42歲生日慶祝活動。

Sophie是法國飛行器與氣球先驅Jean Pierre Blanchard的妻子，同時也是世界第一位專業的女氣球飛行員（balloonist），在丈夫死後，繼續做氣球飛行的測試。