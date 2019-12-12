【神奇女俠1984】唔用利劍與盾牌　姬嘉鐸爆新安排充滿心思

DC漫畫超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）早前公開了首回預告，影迷見到飾演「神奇女俠」的姬嘉鐸（Gal Gadot）再度回歸，已經覺得相當興奮。 不過，有眼利的影迷就發現，神奇女俠今集似乎沒有使用利劍「弒神者」（Godkiller）以及她的盾牌，姬嘉鐸就親自解釋，原來這個安排是別有用心的。

DC漫畫超級英雄電影《神奇女俠1984》早前公開了首回預告，有眼利的影迷發現，神奇女俠今次似乎沒有使用利劍「弒神者」（Godkiller）以及她的盾牌。（《神奇女俠1984》劇照）

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

《神奇女俠1984》早前公開了首支預告，影迷們等到頸都長，終於可以再睇住姬嘉鐸再展開一場全新的冒險旅程，續集充滿濃厚的80年代風格，上集已死去的基斯派恩（Chris Pine）會再度回歸，單單看預告已經知道新作會連場激戰，會有大量的精彩動作場面。

姬嘉鐸最近接受外媒訪問時，親自解釋為何續集會有武器上的變動。（《神奇女俠1984》劇照）

今集唔用利劍「弒神者」以及盾牌

不過，有粉絲就留意到今次神奇女俠沒有用利劍「弒神者」以及盾牌，在預告中看到，她主要是使用「真言套索」（Lasso of Truth）對付敵人。而姬嘉鐸面對這個疑問，最近接受外媒訪問時，就親自解釋神奇女俠使用武器、換掉配件的安排。

神奇女俠在預告中使用「真言套索」及頭飾「星光飛冕」。（《神奇女俠1984》預告擷圖）

女神親自解釋武器變換的原因

姬嘉鐸解釋為何續集會有以上的武器變動，「神奇女俠是沒有攜帶武器的，我們打算不攜帶利劍的，因為劍給人的感覺較凶悍。因為如果你帶着劍，意味着你是需要使用它。」

因此，姬嘉鐸指他們想放棄攜帶這個武器，這樣我們也覺得盾牌也不需要。「神奇女俠是女神，她可以戰鬥，超級堅強，同時也有出色的技巧。所以，她有護手手環、套索以及頭飾就足夠了。」

+ 11 + 10 + 9

續集的反派唔使用劍對付？

續集《神奇女俠1984》的反派由Kristen Wiig飾演的豹女Cheetah、以及由Pedro Pascal飾演的Maxwell Lord為主。豹女Cheetah在漫畫裏，原本是考古學家Barbara Minerva，後來她認識了神奇女俠Diana Prince，成為好朋友。不過，因為一次意外，她被Diana不慎以神器匕首所傷，便受詛咒變成了豹女。同時因為那場意外，豹女Cheetah一直心存怨恨，痛恨神奇女俠。

而反派Maxwell Lord，就是一個廣告之王，透過製作電視廣告，控制大氣電波把受眾洗腦。有指，考古學家Barbara可能也是被洗腦的其中一個受害者。

續集《神奇女俠1984》的反派由Kristen Wiig飾演的豹女Cheetah、以及由Pedro Pascal飾演的Maxwell Lord為主。（《神奇女俠1984》預告擷圖）