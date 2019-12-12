【廣州大學生電影展】郭富城憑《無雙》再下一城　奪男主角獎

郭富城憑《無雙》又再下一城，昨日（11日）出席「廣州大學生電影節」，獲頒「最受大學生歡迎男主角」，同場的嘉賓還有馮小剛、黃軒、宋祖兒等人。

郭富城憑《無雙》又再下一城，昨日（11日）出席「廣州大學生電影節」，獲頒「最受大學生歡迎男主角」。（《無雙》劇照）

郭富城與楊千嬅主演的新片《麥路人》，是今屆澳門國際電影節的閉幕電影，城城出席完澳門的電影盛事，就接住趕到廣州，出席「廣州大學生電影節」。城城在當地行紅地氈時表現非常親民，有不少學生為他歡呼，大叫「城城你好帥」，又要求與偶像自拍。

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郭富城今次憑《無雙》一面倒當選「最受大學生歡迎的男主角獎」，他上台領獎時表示：「謝謝每一位投票的同學，謝謝大家喜歡我的電影。」（大會提供）

郭富城今次憑《無雙》一面倒當選「最受大學生歡迎的男主角獎」，他上台領獎時表示：「謝謝每一位投票的同學，謝謝大家喜歡我的電影。我去過很多不同的頒奬典禮，今次這個我覺得很特別，因為是學生辦的，我想表示支持年輕人對電影的火熱情懷，希望大家努力，成為電影圈的新力量，還有，我覺得這個電影節很青春，很有活力，值得支持！而我亦謝謝導演莊文強的信任，相信我可以演好李問這個角色。」

另外，楊冪就憑《寶貝兒》獲得女主角獎，最佳導演由《流浪地球》的導演郭帆則獲得，馮小剛導演的《只有芸知道》就獲選為今屆的閉幕電影。