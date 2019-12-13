【中國冰室】《PTU》場景成經典　盤點8間已消失的茶記回憶

近年整個世界的潮流都吹起一陣陣復古風，不少明星還是素人都會着起7、80年代的潮流衣着，走出街時似乎又回到了當年的香港，不過現實總歸殘酷，時代的轉變以及淘汰，就連一些時常成為電影拍攝場地的懷舊冰室，都賣少見少，始終潮流興不了一世。

中國冰室將於年底結業。（中國冰室Facebook圖片）

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任達華有份主演的《PTU》都有在《PTU》取景。（劇照）

正式結業不作轉手

近日有消息指，位於旺角的中國冰室將於年底12月31日光榮結業，該冰室是多套電影的拍攝場地，其中在杜琪峯的《PTU》，中國冰室正是機動部隊常去食宵夜之處，即將結業並不會轉手頂讓，正正式式為它畫上一個完整句號，影迷日後只能在戲中回味這間冰室。

馬賽克瓷磚一定是冰室中一大特色。（《PTU》劇照）

冰室中著名的馬賽克瓷磚、卡位、樓上雅座等等，都出現在昔日的電影當中，包括《PTU》、《新不了情》、《江湖告急》、《迷離夜》、《性工作者十日談》、《旺角揸Fit人》和《全職殺手》，不過若想再回味中國冰室的話，仍能爭取時間趕在本月底前置身其中。

《新不了情》都有在中國冰室取景。（劇照）

其實不少電影都有在香港的懷舊冰室取景，例如：《文雀》、《龍咁威》、《志明與春嬌》、《復仇》和《墮落天使》等等。

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