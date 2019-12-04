【戲院優惠】市況淡靜力推折扣搶客　有戲院全日時段劃一45蚊！

臨近年尾朋友都會相約聖誕節開Party、食飯、睇戲直落，今個月更有由「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）、《我的超豪男友》亨利高汀（Henry Golding）主演的《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）、《星球大戰：行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）、《葉問4︰完結篇》等電影陪大家過聖誕。 近日更因為市況問題，有不少戲院推出優惠價睇戲，就啱時間同地點就唔使捱貴票，45蚊可以睇套戲喇！

CGV昨日推出最新票價！（CGV Facebook圖片）

CGV全天候$45

CGV電影院昨日（2日）突然在官方Facebook專頁推公布最新票價，2019年12月5日起，CGV Cinemas全日正價（2D電影），戲票無條件只需HKD$45，而長者早場（早上11:30或之前之場次），更可以優惠價HKD$25買到一張戲飛！

MCL早場優惠票價HKD$45。（MCL官網截圖）

MCL限時優惠都吸引

MCL長沙灣戲院都同樣能以HKD$45買到戲飛，不過只適用於早場（中午12:00前）及午夜場（晚上11:30或之後）之2D戲票，其他MCL戲院則貴HKD$5，東亞銀行World Mastercard/Visa Signature卡持卡人正價戲票8折；其他東亞銀行信用卡、EPS、CITI信用卡、恒生信用卡、PPS網上購票可享有正價戲票9折、而恒生MPOWER卡網上購票免手續費優惠。

嘉禾9月已推出「大小同價」親子優惠。（嘉禾Facebook圖片）

嘉禾推「親子優惠」

嘉禾戲院自9月起已經推出「大小同價」親子優惠，由星期一至星期日，下午1時正後，所有場次票價劃一，最平2D電影HKD$60，最貴3D電影HKD$100，如因片長或其他原因加價，差額須由顧客支付。

嘉禾啟德

2D電影$60｜3D電影$80

嘉禾黃埔

2D電影$80｜3D電影$100

海運戲院

2D電影$75｜3D電影$95

百老匯未算最抵，不過就有IMAX戲院。（百老匯官網截圖）

百老匯早場優惠

至於百老匯，戲票優惠未算最吸引，早場最平約HKD$60，成人戲票由HKD$90至HKD$130（視乎地區），另外元朗的MY CINCEMA YOHO MALL有IMAX戲院，最貴需HKD$145。以最平的HKD$90跟CGV作對比的話，影迷其實可以同等價錢睇到兩套戲！不過百老匯勝在戲院夠多，分院遍佈港九新界，可算是方便之選。

巴黎倫敦紐約米蘭戲院早場最平HKD$40。（華懋網站截圖）

巴黎倫敦紐約米蘭戲院

眾所周知華懋旗下屯門的巴黎倫敦紐約米蘭戲院勝在夠平，加上近年更有翻新，新淨兼好坐了不少！早場更設有10點半場次，最平為HKD$40，中午場為HKD$50，即使打工仔夜晚想睇戲，都只需付出HKD$60即可，全日最貴的２HKD$60戲飛已跟百老匯最平的早場戲飛同價！

如果親身現場買飛就連HKD$6手續費都可以慳返，HKD$45就睇到套戲，同CGV全日HKD$45票價一樣！（新寶院線網站截圖）

凱都戲院

屯門另一間極抵睇新寶院線的凱都戲院都是聞名香港，全日最平學生價HKD$40，成人都只是HKD$45，要是網上購票的話手續費也只是HKD$6，而且凱都戲院最重要的是HKD$20已經可以買多大杯又好食的爆谷，就價廉物美而言凱都的確是影迷恩物！