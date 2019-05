【阿拉丁】真實版咖啡店呃Like一流　仲還原埋阿拉伯之夜市場

迪士尼真人版電影《阿拉丁》上映一星期,獲得不少好評,尤其是在還原原著上,以及茉莉公主(Naomi Scott)的選角十分出色!加上睇完《阿拉丁》的人都會被主題曲《A Whole New World》洗腦,而且它的週邊產品也製作得相當精美,近日更有一間咖啡店裝飾成《阿拉丁》風格一樣,吸引不少粉絲前往,一定成功可以呃Like同埋真係好靚㗎!

《阿拉丁》咖啡店大門已經好吸引人!(The Grounds of Alexandria IG圖片)

澳洲悉尼一間咖啡店「The Grounds of Alexandria」在Instagram上有足足21.6萬Followers,今次以《阿拉丁》為主題成功吸Like,店內提供了很多不同的飲食,如:「Friends like me Tea」、「The Magic Carpet Ride drink」、「Jafar Cake」等等,喜愛《阿拉丁》的粉絲一定要去打卡留念,事關「The Grounds of Alexandria」會定期轉主題,相信這也是它大受歡迎的原因!

就連咖啡店外部已經好有feel!(The Grounds of Alexandria IG圖片)

點擊看更多《阿拉丁》咖啡店

The Grounds of Alexandria地址:7a/2 Huntley St, Alexandria NSW 2015,Sydeny, Australia