【葉問4】甄子丹連踩新加坡馬來西亞　粉絲晨早霸位為嗌爆全場

電影《葉問》系列來到最後一集，亦是男主角甄子丹最後一部功夫片。今次宣傳相當全面，早前甄子丹便帶同太太汪詩詩，先到新加坡，再前往馬來西亞宣傳，每一站都人頭湧湧，非常墟冚。

甄子丹先到新加坡，大量粉絲在現場歡迎。（電影公司提供）

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甄子丹這次旋風式宣傳，在新加坡逗留三日，當地還原了電影中「葉家大宅」和經典場景，更厲害是連正在放假的新加坡副總理兼財政部長王瑞傑，都忍不住前來「踢館」，副總理相當投入，更擺出「圓桌大戰」的姿勢迎戰葉問。甄子丹說：「真的好感動，大家嘅熱情和尖叫，更意外是副總理都投入去玩，奈何和他緣慳一面！」

去到馬來西亞，丹爺會合老闆黃百鳴、陳國坤及黃子恒出席活動。（電影公司提供）

新加坡之後，丹爺旋即轉到馬來西亞，會合監製黃百鳴、演員陳國坤及編劇黃子桓繼續宣傳，而粉絲見面會就選在馬來西亞地標雙子塔舉行。據知雙子塔一直極少開放予藝人活動，今次是為葉問首次破例，讓甄子丹成為首位華籍藝人可以在商場內舉行活動。6 層高的雙子塔商場一早就塞滿人，有女粉絲為佔有利位置，早上十時已經開始霸位等至晚上七時，為的就是甄生一出現，就報以尖叫，逗得丹爺十分開心。