【Marvel】兩神秘角色加入MCU　將同飛隼寒冬戰士拍住上？

Marvel電影宇宙第四階段除了涉及電影作品外，還新增了多部劇集，當中包括率先在明年8月在Disney+啟播的全新劇集《The Falcon and the Winter Soldier》。據外國傳媒報導，劇集正在拍攝中，而首條預告預計會在2-3個月後出爐，屆時粉絲可以見到接棒成為美國隊長的飛隼，他的全新造型及能力。 近日這劇集為影迷帶來新驚喜，事關劇集再添加了兩位新成員。雖然官方仍未公布其角色，但從外媒公布的造型來看，兩人的加入確實讓粉絲非常期待。

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《The Falcon and the Winter Soldier》早前在CCXP上公開首張劇照。（網上圖片）

早前Marvel Studios在巴西聖保羅舉行的CCXP活動上公布了劇集首張劇照。據外國傳媒《Deadline》報導，目前《The Falcon and the Winter Soldier》在亞特蘭大進行拍攝，飾演飛隼的安東尼麥基（Anthony Mackie）及寒冬戰士的施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）都有在場。然而除了兩位主要角色外，有外國傳媒指出，拍攝現場有兩位官方從沒有公布的演員都有在場，當中包括美紀石川（Miki Ishikawa）及Desmond Chiam。

飾演飛隼的安東尼麥基及寒冬戰士的施巴斯坦史丹是《The Falcon and the Winter Soldier》主要角色。（網上圖片）

從該張片場照可以見到，其中一個角色的造型留有粉紅色莫霍克髮型，與Marvel角色Melissa Gold極度相似。而Melissa Gold是摔角組織UCWF成員之一，之後她就跟隨Helmut Zemo，並成為他的Masters of Evil其中一份子。雖然她開始是一名反派，但她之後卻成為超級英雄，成為Thunderbolts成員之一，而這組織由多名反派組成，當中最為人熟悉必定是元祖「綠魔」的諾曼奧斯本（Norman Osborn）。因此可能Melissa Gold也是囚犯，並在監獄中遇到Helmut Zemo，並導致大規模越獄。因此，相信美紀石川及Desmond Chiam可能與Helmut Zemo同被囚禁，並齊齊成為MCU版的Master of Evil成員。

《The Falcon and the Winter Soldier》片場照曝光，莫非暗示今集反派Helmut Zemo的計劃？（網上圖片）

除此之外，另外兩位可能為Helmut Zemo工作的角色是John Walker及Lemar Hoskins。前者又名U.S. Agent，並由Wyatt Russell飾演。相信兩人是透過美國政府任命，並取代飛隼及寒冬戰士。由於《The Falcon and the Winter Soldier》正在拍攝中，相信很快就會有更多關於劇集的訊息出爐。