【Marvel】外媒爆《Loki》新角色　湯赫度斯頓上月曾意外洩玄機？

由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）衍生的劇集《Loki》鐵定在2021年春季上架。除了湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）會回歸續演主角洛基外，其餘角色都還沒有公布。 直到日前，終於迎來新消息。據外國傳媒《Variety》公布，有位女星即將加入MCU，至於她在劇集《Loki》中將飾演什麼角色呢？相信粉絲都十分期待。

洛基在Marvel電影宇宙中雖然是反派，但卻深受粉絲蒙歡迎。（《復仇者聯盟》劇照）

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在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，洛基遭魁隆殺死。然而，在《復仇者聯盟4》時，復仇者透過「時空攔劫」（Time Heist），重返過去，並提前獲取六顆無限聖石，當中包括回到2012年的紐約之戰。而在這一幕，洛基亦再度登場。可是鐵甲奇俠及蟻俠失手，讓洛基偷走了裝有空間寶石的宇宙魔方後，還成功逃離現場，從而創造了新的時間線。而Marvel Studios總裁Kevin Feige早前都指出，《Loki》將直接影響《奇異博士2》。

洛基在《復仇者聯盟3：無限之戰》初段，已遭魁隆殺死。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

日前外國傳媒終於公布關於《Loki》的新消息，據《Variety》報導，《緣來自昨天》女星Sophia Di Martino即將加入《Loki》。雖然該報導暫指出Sophia Di Martino的角色仍是未知，但外國傳媒《IGN》引述知情人士表示，Sophia Di Martino的角色應該是女版洛基。

洛基在《復仇者聯盟4》重新登場，並成功創造出新的時間線，劇集《Loki》也應運而生（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實在上個月時，女版洛基會在《Loki》出現已經有跡可尋。當時湯赫度斯頓出席ACE Comic Con時，被問到會否客串女角，成為女版洛基。當時他這樣回覆：「我認為這必須由女性擔任或是一位確定是女性的人去演出。」如今看來，或許Marvel Studios已經找到成為女版洛基的人選。

據了解，Sophia Di Martino的角色是女版洛基。（IMDb 圖片）

近日湯赫度斯頓在接受《MTV》訪問時提到，即使飾演洛基這角色已經9年之多，但他直言希望可以「做更多洛基」。他稱：「我現在知道這角色，而觀眾也認識他，我可以如實地演出，並接受任何新挑戰。屆時將可以以不同方式演繹，這將是最讓人興奮。」相信觀眾都想見到更多洛基在未來的MCU中出現。

相信在《雷神奇俠3》都會見到這畫面，皆因Korg、洛基及Valkyrie都會出現。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）