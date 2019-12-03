【Marvel】劇集《WandaVision》大綱流出　反派連接《奇異博士2》

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的劇集《WandaVision》是不少影迷關注的重點，皆因前者確定會在《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）登場，故她在劇集的一舉一動，將直接影響《奇異博士2》。近日，有專門負責發放Marvel電影消息的記者，向外披露了劇集的反派，這或同時間接承認了《奇異博士2》的終極反派角色。

紅女巫及幻視的美滿愛情故事，是否一切都是紅女巫的夢境呢？（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

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有知情人士指出，整個美滿家庭原來都是來自夢境。（官方圖片）

Marvel劇集《WandaVision》將在2021年首播，合共六集。伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼將會回歸，兩人將繼續飾演紅女巫及幻視。除此之外，在《雷神奇俠》（Thor）首兩集中飾演Darcy Lewis的Kat Dennings，及在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）飾演聯邦探員Jimmy Woo的Randall Park都確定回歸。至於在《Marvel隊長》中曾經出現的Monica Rambeau，她在長大成人，並由Teyonah Parris飾演。

Charles Murphy最近不時發放關於Marvel電影及劇集的消息。（Charles Murphy Twitter 擷圖）

近日網上傳出，劇集中飾演嘈吵鄰居的Katherine Hahn，她實際的角色是Agatha Harkness，而且是Nightmare的追隨者。然而專門負責發放Marvel電影消息的記者Charles Murphy，便否認相關說法，直言《WandaVision》的反派將會是Nightmare，而劇集大綱都在網上流出。

幻視在《《復仇者聯盟3》被魁隆殺死。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

其實早在籌備《奇異博士2》時，導演Scott Derrickson曾經在網上暗示Nightmare會在《奇異博士2》中登場。雖然他當時沒有明確表示，但有消息指已認定Nightmare就是續集的反派。據網上流出的劇集大綱所言，紅女巫及幻視與兩名孩子過著普通生活。然而原來紅女巫是受Nightmare所控制，被困在她的夢境中。當紅女巫了解這只是夢境後，她全面崩潰，就如同Marvel漫畫的經典情境「House of M」一樣。紅女巫的美滿家庭原來是由Nightmare操縱，當後者決定帶走這個美滿家庭時，這將導演紅女巫崩潰。同時也解釋了為何紅女巫會在《奇異博士2》中登場，皆因只有奇異博士可以扭轉這個局面。