【Marvel】劇集《WandaVision》大綱流出　反派連接《奇異博士2》

由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及保羅比特尼(Paul Bettany)主演的劇集《WandaVision》是不少影迷關注的重點,皆因前者確定會在《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)登場,故她在劇集的一舉一動,將直接影響《奇異博士2》。近日,有專門負責發放Marvel電影消息的記者,向外披露了劇集的反派,這或同時間接承認了《奇異博士2》的終極反派角色。