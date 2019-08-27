【星球大戰9】海報有玄機！經典反派「復活」回歸《天行者崛起》

《星球大戰》（Star Wars）系列最新三部曲即將邁入最終章，而Lucas Film也於上周末登場的迪士尼D23博覽會公開《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）最新款前導海報。

《星球大戰：天行者崛起》前導海報

這次海報一反往常的透露出相當多訊息，除了顯現出將會有着大家一直想看到的Rey對抗Kylo Ren的光劍對決外，背後更隱約可以看出曾經出現在過去星球大戰電影中的大魔王，達斯西帝（Darth Sidious）的笑臉，間接證實了前陣子前導預告中造成粉絲熱烈討論的結尾笑聲就是達斯西帝這件事，由於達斯西帝當初早就被黑武士丟入爐心深淵，這回為何會重新復活，屆時也會是影迷之間熱議的焦點。

在這次的D23博覽會場上，自從《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）創下全美票房冠軍後，再度回歸執導系列最終章的億萬導演J·J·艾布斯（J. J. Abrams）更與片中演員Rey、Finn、Lando、Chewbacca、Poe與Rose一同現身會場，一度造成粉絲媒體轟動。

J·J·艾布斯（J. J. Abrams）更與片中演員Rey、Finn、Lando、Chewbacca、Poe與Rose一同現身會場。（Getty Images）

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