【星球大戰9】約翰保也加搬新屋漏低劇本　隨後被上網「賤賣」？

《星球大戰》系列作確定今集第9集會是大結局，而《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）將於今年12月19日香港上映，但就在上映前卻發生大事件，大結局提前洩漏！

迪士尼購入《星球大戰》都用了約40億美元的價錢。（電影海報）

「賤賣」劇本？

據了解，《星戰9》的演員約翰保也加（John Boyega）承認遺失劇本，導演J·J·艾布斯（J. J. Abrams）同樣承認有位演員不慎弄丟了劇本。約翰保也加表示近日他正在搬屋，他將劇本藏在床底，而在搬屋途中不小心將其遺漏在舊住所，時隔數週，一名清潔人員發現《星戰9》的劇本，隨即放到eBay上進行拍賣，定價大概只是65英鎊（約656港元），由此可見該名清潔工人完全不知道該劇本有多值錢。

遺失《星球大戰9》劇本一時令約翰保也加近乎崩潰。（影片截圖）

據知今次事件引起迪士尼總裁Bob Iger以及魯卡斯電影公司總裁Kathleen Kennedy不滿，好彩迪士尼很快就發現劇本身在eBay，以極低價格即時回購之餘，更消除了重大危機，約翰保也加同樣表示自己的確因為遺失劇本而陷入困境，幾乎每個迪士尼員工都在找他，十分擔心迪士尼以後都不再找自己合作。

由於今集星戰是最終回，準備為這套經典作畫下完美句號，事前保密功夫極為謹慎，首先拍攝時除了導演和幾位主角外，很多演員只會拿到自己演出部分的劇本，幾乎沒幾個人看過整份劇本，據知劇本的紙張更以紅色色紙列印，以防其他人將劇本影印外傳，但日防夜防始終還是「家賊」難防，今次買得返劇本，不論是約翰保也加還是迪士尼都十分好彩！