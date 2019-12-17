陳果新作《墮胎師》神秘上映　《餃子》後再度合作白靈劍指金像獎

今日（16日）有套港產片靜靜雞上映，不單止無宣傳，上YouTube都搵唔到預告片睇，究竟係咩戲咁神秘？

原來係由陳果執導的《墮胎師》，主演包括白靈、伍詠詩、鄧月平、李玗蓁及「綠葉王」鬼塚。故事講述家庭主婦珍姐（白靈飾）是一位黑市墮胎師，她的客人來自不同階層，有青年婦女，也有未成年少女。 剛滿十六歲的女兒Kiki向珍姐表態，希望到她十八歲時，珍姐可以將她擁有現住的房產改到Kiki名下。珍姐拒絕了，因為住屋在香港是民生最殘酷一環，寧與屋共存，不與親共眠是她的座右銘。

《墮胎師》靜悄悄上映，零宣傳連高清海報都欠奉。（網上圖片）

不久，Kiki就離家出走，投靠長年住在深圳的離婚爸爸。 珍姐到學校找Kiki勸她回家，Kiki沒有理會。珍姐想到有一次，Kiki為了驅趕到家做墮胎的同齡女生，跟她吵了一場。珍姐說她是靠這個把Kiki養大成人，KiKi說這是在踐踏生命。於是珍姐不再做墮胎師，改行了，甚至還進了教會，為了女兒而改變。 一天，Kiki昏倒在街上。當她在醫院醒來時，她知道自己又回到珍姐身邊……

白靈在《餃子》的演出令驚艷。（電影截圖）

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新人伍詠詩飾演白靈女兒。（伍詠詩Instagram）

電影聲稱改編自真人真事，在全無宣傳之下，今日起至星期四（19日）上映5場，湊夠數報名來年的香港電影金像獎。陳果與白靈於2004年合作拍《三更2之餃子》，白靈飾演替楊千嬅烹調人胎餃子的「媚姨」，獲得香港電影金像獎最佳女配角，另外仲有最佳導演、最佳男配角及最佳劇本等提名，未知這個黃金組合相隔15年後，能否再次入圍金像獎？