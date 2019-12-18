《復仇者聯盟5》終開拍有望？　Marvel總監奇雲費治咁講…

今年《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: endgame）正式打破紀錄，成為全球影史票房冠軍，但隨Marvel影業隨後宣布的計畫裡面，卻還尚未看到《復仇者聯盟5》的計劃，卻暫時仍以個人英雄電影為主，未來還有機會再度看到「復仇者聯盟」系列電影嗎？Marvel影業總裁奇雲費治（Kevin Feige）則給了一個肯定的答案。

日前的巴西動漫展中，奇雲費治接受「omeleteve」的採訪，他親口證實此事：「會的，我的意思是雖然Marvel電影宇宙都是互連的，但我們一次只專注於眼前的一部電影。我們將製作我們可能拍出最好的《黑寡婦》，最好的《永恆族》，最好的《上氣》、《奇異博士2》、《雷神4》以及《黑豹2》，對吧？並不斷發展他們的故事，然後看到他們可以在接下來的規劃中融合在一起並肩作戰，會很有趣的，我可以跟你保證，這一切都在進行中。」

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在未來的Marvel電影當中，《永恆族》、《上氣》則算是新面孔，奇雲費治也意有所指地提及了永恆族，「其實永恆族一直知道有復仇者聯盟的存在，但是復仇者聯盟對永恆族卻不了解」，接下來也將介紹這個在宇宙裡面的強大神秘種族。

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