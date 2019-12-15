【復仇者聯盟4】原始劇本突然曝光　鐵甲奇俠遺言原來仲催淚

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）今年創下不少佳績，成為全球影史票房冠軍，而相關的話題隨著電影落畫也是依舊火熱。 當中，電影最令大家痛心的一定是飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），他犧牲自己擊敗魁隆（Thanos）的一剎。不過，最近有外媒就公開羅拔唐尼原本的台詞是更催淚，網民都話看過後覺得很傷感，但到底劇組為何最後會決定刪走這段戲？這句對白？

最近有外媒就公開原來羅拔唐尼本應的台詞是更催淚，網民都話看過後覺得很傷感。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》對影迷來說，可算是又愛又恨，上集在《復仇者聯盟：無限戰爭》大家痛失了一半喜愛的超級英雄以及很多無辜的性命，但在《復仇者聯盟4》有望救回之前所失的英雄時，卻令「鐵甲奇俠」、「黑寡婦」等人付出了沉重的代價，犧牲了自己。

飾演「鐵甲奇俠」（Iron Man）的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），最後犧牲自己擊敗魁隆（Thanos）的一剎，應該讓很多人都哭慘了。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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在《復仇者聯盟：無限戰爭》後，Tony Stark求助跟小辣椒（Pepper）結為夫婦，更育有一個五歲女兒摩根（Morgan）。有了家室的Tony，起初對於要冒險幫忙都顯得有點卻步，但他偶然看到自己一張跟「蜘蛛仔」Peter Parker的合照後，就因為責任感驅使而回去協助夥伴。

在《復仇者聯盟：無限戰爭》後，Tony Stark求助跟小辣椒（Pepper）結為夫婦，更育有一個五歲女兒摩根（Morgan）。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

「鐵甲奇俠」原本的遺言

結果，「鐵甲奇俠」在終極一戰時犧牲自己擊退強敵魁隆（Thanos），當時讓影迷們都傷心不已，但最近外媒《Comicbook.com》的記者Brandon Davis就公開《復仇者聯盟4：終局之戰》這場戲的原始劇本，竟然發現「鐵甲奇俠」最後的遺言，原來更充滿洋蔥。

點撃即睇「鐵甲奇俠」原本的台詞：

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劇組最後決定刪掉

據知，原本羅拔唐尼是會有其他對白，但導演羅素兄弟、編劇以及羅拔唐尼經過商討後，覺得Tony當時已經重傷，如果用眼神來表達情緒會更自然，所以最後就決定刪走以上的台詞。

公開這個原始劇本我外國記者就表示，後悔看到這幾頁的文字，感覺很傷感。而網民都紛紛指出現在看到這句對白都很心酸，當時出街的版本如果是用這個台詞，應該會一秒哭得更慘。