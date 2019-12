【逃出魔幻紀】Madison Iseman甜美笑容滿分　十足兩大女神混合體

本周開畫的《逃出魔幻紀:全面晉級》(Jumanji: The Next Level)承接上集《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)氣勢,周末還未結束全球票房已突破7200萬美元。

除了「The Rock」狄維壯遜(Dwayne Johnson)、積碧克(Jack Black)與Karen Gillan等主演外,飾演「Bethany」的Madison Iseman亦憑著甜美笑容令觀眾留下深刻印象,其外貌更似足兩大女神!

Madison Iseman在《逃出魔幻紀》系列飾演愛自拍的少女。(電影截圖)

Madison Iseman被指似麗素麥雅當絲(右)與Miranda Kerr兩大女神混合體。(Instagram圖片、電影劇照)

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

1997年情人節出生的Madison Iseman,外貌同生日一樣咁Sweet,尤其係招牌燦爛笑容,望落似女星麗素麥雅當絲(Rachel McAfdams)與名模Miranda Kerr兩大女神的混合體。在南卡羅萊納州出生的她,擁有法國、荷蘭及猶太人血統。

現年22歲的Madison Iseman前途無可限量。(網上圖片)

+ 24 + 23 + 22

Madison Iseman於2013年出道,參演人氣美劇《摩登家庭》(Modern Family),近兩、三年專注拍電影,除《逃出魔幻紀》系列外,亦主演今年上映的《詭娃安娜貝爾:回家》(Annabelle Comes Home)。憑著出色外貌與演技,相信Madison Iseman未來大有機會上位。