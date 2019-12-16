【逃出魔幻紀】Madison Iseman甜美笑容滿分　十足兩大女神混合體

本周開畫的《逃出魔幻紀：全面晉級》（Jumanji: The Next Level）承接上集《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）氣勢，周末還未結束全球票房已突破7200萬美元。

除了「The Rock」狄維壯遜（Dwayne Johnson）、積碧克（Jack Black）與Karen Gillan等主演外，飾演「Bethany」的Madison Iseman亦憑著甜美笑容令觀眾留下深刻印象，其外貌更似足兩大女神！

Madison Iseman在《逃出魔幻紀》系列飾演愛自拍的少女。（電影截圖）

Madison Iseman被指似麗素麥雅當絲（右）與Miranda Kerr兩大女神混合體。（Instagram圖片、電影劇照）

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1997年情人節出生的Madison Iseman，外貌同生日一樣咁Sweet，尤其係招牌燦爛笑容，望落似女星麗素麥雅當絲（Rachel McAfdams）與名模Miranda Kerr兩大女神的混合體。在南卡羅萊納州出生的她，擁有法國、荷蘭及猶太人血統。

現年22歲的Madison Iseman前途無可限量。（網上圖片）

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Madison Iseman於2013年出道，參演人氣美劇《摩登家庭》（Modern Family），近兩、三年專注拍電影，除《逃出魔幻紀》系列外，亦主演今年上映的《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）。憑著出色外貌與演技，相信Madison Iseman未來大有機會上位。