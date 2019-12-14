【逃出魔幻紀2】狄維莊遜點名馬東石拍續集　「有佢我可唔要…」

去年推出的《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）叫好叫座，票房高達9.62億美元外，羸盡口碑，隨即落實開拍續集，《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）。電影現正上映，而一眾演員狄維莊遜（Dwayne Johnson）、奇雲哈特（Kevin Hart）嘉倫招莉仁（Karen Gillan）都有去到台灣、韓國等地宣傳造勢。

續集《逃出魔幻紀：霸氣升呢》現在上映中。（劇照）

狄維莊遜、奇雲哈特和嘉倫招莉仁接受韓國電影院CGV訪問，當中狄維莊遜表示早有聽聞有位演員被稱為「韓國狄維莊遜」，即場點名霸氣大叔馬東石，直言想跟他一起拍《逃出魔幻紀》系列！

而當問到為甚麼會揀選馬東石時，狄維莊遜搞笑回應：「他來了我們就不需要奇雲哈特了，不是嗎？大家都認同吧？這真的是個絕妙的想法！」

狄維莊遜放棄好友，零願揀馬東石！（《逃出魔幻紀：霸氣升呢》劇照）

不少影迷聽到狄維莊遜點名想跟馬東石合作時，都留言表示「要是真的一起拍戲一定很強勁」、「馬東石跟《魔幻紀》都幾襯」、「馬東石真幸福」等等。事實上狄維莊遜將會出演DC超級英雄《Black Adam》，而馬東石則會出演Marvel Studios的《The Eternals》（永恆族），不過據知Marvel總裁一直都有跟狄維莊遜保持聯絡，日後兩人除了有機會在《逃出魔幻紀》合作外，可能就連在MCU中都有機會碰面！

其實早在「D23 Expo 2019」中，狄維莊遜和馬東石易已碰過面，兩人更有合照留念。（官方圖片）

早就有影迷問過究竟馬東石跟狄維莊遜拗手瓜，邊個會贏？（IG_madongseok_）

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《逃出魔幻紀：霸氣升呢》狄維莊遜點名馬東石片段：