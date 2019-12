【逃出魔幻紀2】狄維莊遜點名馬東石拍續集　「有佢我可唔要…」

去年推出的《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)叫好叫座,票房高達9.62億美元外,羸盡口碑,隨即落實開拍續集,《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)。電影現正上映,而一眾演員狄維莊遜(Dwayne Johnson)、奇雲哈特(Kevin Hart)嘉倫招莉仁(Karen Gillan)都有去到台灣、韓國等地宣傳造勢。