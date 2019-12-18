【奧斯卡2020】首輪入圍名單公佈　華語片無緣競逐最佳國際電影

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第92屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明年2月10日早上舉行，正式入圍名單要等到下月中才揭曉，而大會昨晚率先公佈部分獎項的首輪入圍名單，華語片在「最佳國際電影」一獎全軍覆沒。

西班牙名導艾慕杜華的自傳式電影《萬千痛愛在一生》亦呼聲甚高。（電影劇照）

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內地、香港及台灣分別派出《哪吒之魔童降世》、《掃毒2天地對決》及《誰先愛上他的》參戰「最佳國際電影」，可惜沒能進入第二輪名單。而最後10強的作品，就包括鼎頭大熱的南韓電影《上流寄生族》，另外西班牙《萬千痛愛在一生》（Pain and Glory）與法國的《Les Misérables》都有望躋身最後五強。

《Into the Unknown》能否延續《Let It Go》的氣勢再次問鼎奧斯卡？（電影劇照）

「最佳原創歌曲」獎方面，《上流寄生族》的《A Glass of Soju》驚喜入圍，與《阿拉丁》（Aladdin）的《Speechless》、《魔雪奇緣2》（Frozen II）的《Into the Unknown》及《獅子王》（Lion King）的《Spirit》等迪士尼出品爭入五強。

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