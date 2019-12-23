【Netflix】紀錄片《邵氏：拳腳王者》　李小龍遭邵逸夫嫌棄趕走

由Serge Ou執導的紀錄片《邵氏：拳腳王者》（Iron Fists and Kung Fu Kicks）早前在Neflix啟播，片中找來多位著名動作演員，包括鄭佩佩、錢小豪、在《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）中飾演X-wing飛行員Jessika Pava的Jessica Henwick及陳鈺芸等，憶述港產功夫片歷史。 除了武打巨星外，多位電影業界翹楚，如《直搗黃龍》導演Brian Trenchard-Smith、Ric Meyers及《葉問》系列導演葉偉信等都獲邀受訪，介紹當年香港功夫電影如何揚名國際。

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邵氏兄弟在香港電影有著舉足輕重的地位。（《邵氏：拳腳王者》擷圖）

在邵氏兄弟出現前，其實香港就有片廠，但他們卻是香港片廠的終極武器。據《邵氏：拳腳王者》指出，邵逸夫做著荷里活夢寐以求的事，就是「每週都拍電影，每年年末都賺錢」。他控制著世界上最大的私營片廠及連鎖影城，其年收入高達十億英鎊。最厲害之處是，邵氏兄弟擁有自己的雜誌、錄音攝影棚、作曲家、編曲家、攝影機及燈光，一切都由他們自己完成。當時邵逸夫揀選當下流行的題材拍攝，如改編中國戲曲、經典作品及大量的愛情片跟歌舞片，漸漸引起香港人的重視。

邵逸夫控制著世界上最大的私營片廠及連鎖影城，他的年收入達十億英鎊。（《邵氏：拳腳王者》擷圖）

雖然這些電影作品成功吸引影迷注意，但邵氏兄弟最後卻決定不再拍那些優雅及夢幻的電影，轉而呈現出殘酷的現實主義及刺激的搏鬥。據《葉問》系列導演葉偉信指出，當時邵氏兄弟最讓他震驚的是刀劍的音效。如今影迷重看邵氏兄弟昔日的功夫片，都會聽到清脆利落的短兵相接聲音。

鄭佩佩因有舞蹈底子，誤打誤撞去了拍電影。（大醉俠》劇照）

除此之外，邵氏兄弟大量生產的模式都是他們成功的方程式。據《直搗黃龍》導演Brian Trenchard-Smith指出：「邵氏兄弟是一座工廠，裡頭的演員、替身跟技術人員都住在宿舍裡。」對此，邵逸夫曾解釋：「我們知道他們的動向 何時離開跟回來宿舍 如果太常外出，我們也會去關心。」難怪錢小豪都表示，他曾同時拍過六部電影。

邵逸夫最錯的決定，相信是當時沒有答應李小龍。（《邵氏：拳腳王者》擷圖）

其中一個受惠於香港功夫電影的人就是鄭佩佩，她在1960年代後期拍攝了胡金銓執導的《大醉俠》後，更加奠定了她銀幕女俠的地位。可是據鄭佩佩指出，她去拍電影，只因她有舞蹈基礎。但正因如此，或者這讓她變得與眾不同。據曾為多部Marvel電影，當中包括《死侍》（Deadpool）系列及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far from Home），擔任替身的Amy Johnston稱：「功夫片就像一段舞蹈表演。」而鄭佩佩也認為：「我的舞技讓打鬥場景更加女性化，我也漸漸地打出了自己的風格。」以女性為主導的功夫片讓人眼前一亮，Jessica Henwick讚嘆：「這比當時荷里活前衛新潮得多。」

鄭佩佩認為她的舞技讓打鬥場景更加女性化。（《邵氏：拳腳王者》擷圖）

可是在1970年代，邵氏兄弟遇到難關，就是他們的事業做得太大，影響力太廣。他們因為長期以來的所有決定全都是正確的，沒有從理由懷疑自己的決定。當有人引薦李小龍給邵氏兄弟，問他們要不要試用他時，引述電影學者兼美國紐約亞洲電影節創辦人Grady Hendrix指出：「邵逸夫心想你只是打仔，滾吧。」最終，他們造成了嚴重的錯失。據了解，當時李小龍屬意加盟邵氏兄弟，並開出一萬美元的片酬與邵逸夫合作。然而有指邵逸夫回覆指：「我們的片酬只會付三千到九百港元。」這回答讓李小龍非常不滿，最終鄒文懷得到這個機會。