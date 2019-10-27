Netflix《曲折》影評：心理驚悚伏筆精彩　掌控觀眾適時估中謎團

Netflix最新燒腦電影《曲折》（Fractured）劇情描述男子Ray（森禾霍頓 飾）與妻子女兒在高速公路休息站休息，女兒意外跌倒送醫急救。到了醫院急診室，妻子陪女兒做檢查便離奇失蹤，詭異的是醫院竟然完全沒有他們的就醫紀錄，他必須努力維持理智撐下去…

燒腦片為什麼總是那麼吸引人？許多觀眾最喜歡在看電影做的其中一件事，就是猜測接下來的劇情發展，然後在看完電影之後說：我早就猜到了，從那邊開始我就猜到誰是兇手了！（別否認，大家一定都有做過這件事），會嘗試去猜測劇情發展，並令我們意想不到，這正是劇情片強大的地方。Netflix 最近推出一部相當燒腦的電影作品《曲折》，男主角的記憶與現實兩者交錯，猜不透什麼是真什麼是假。然而《曲折》到底好不好看？夠燒腦嗎？夠讓人猜不透嗎？

+ 3 + 2

人會有一種保護機制，以幻覺的出現來保護自身以免崩潰。其實這類型的題材也不少，但要真正玩得有趣是有一定的難度。《曲折》非常聰明的地方在於，劇情不斷的在誤導觀眾，很明顯的，觀眾知道當主角Ray出事，心裡都一定都是這樣猜的吧：「這兩母女一定已經死掉了」這樣的念頭環繞在心中，但劇情很邪惡的是一直誤導你，到最後你也有點懷疑，這對母女到底有沒有死，還是醫院真的有問題？

其實這正是電影最好看的地方，太多可以懷疑的地方了，開頭Ray拿了兩罐小酒，捨棄電池的動作就讓人產生很大的懸念，接着再在許多環節裡都偷偷放了一些線索，誤導也好真的也好，都確實影響了觀眾對於事實的判斷，這也是我很愛《曲折》的地方。

一到結局，終於故事的全貌出現了——母女早就在一開始就死了，通通都是Ray一個人的幻覺，而Ray的人設也算是合情合理。他有一個過世的前妻，在親人離世的經驗當中他已經承受過一次這樣的痛苦，那對於第二次的出現，大腦出現保護自己的幻覺也相當合理，整個故事就在幻想與現實之間結束，但不得不說編劇在整體劇情的掌握上很有一套，讓懸疑的元素發揮到最大值，也讓觀眾享受了一場愉快的燒腦過程。

觀眾知道當主角瑞出事，心裡都一定都是這樣猜的吧，「母女倆一定已經死掉了」這樣的念頭環繞在心中，但劇情很邪惡的是一直誤導你，到最後你也有點懷疑，這對母女到底有沒有死，還是醫院真的有問題？（《曲折》劇照）

總結《曲折》，以 Netflix 最近推出的作品來說可以給一個中上的分數。如果你也喜歡燒腦劇情片，這部電影一定不要錯過，或許你能享受到一些樂趣。

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