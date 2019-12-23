【星球大戰】盤點七大美女　有位顏值拍得住妮坦莉寶雯

《星球大戰》系列電影近日終於迎來新三部曲的最後一集《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），這個擁有42年歷史的經典系列立下另一個里程碑。 多年來大大小小的女角之中，哪一位最美麗？以下為大家盤點七大《星戰》電影美女，當中有一位超高顏值但你從不知道她存在。

1. 嘉莉菲沙

作為70年代三部曲的女主角，嘉莉菲沙（Carrie Fisher）飾演的「莉亞公主」是影史上最重要之一，當年她以比堅尼造型拍攝寫真，在還未太開放的年代來說，足以令男士們瘋狂。

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2. 妮坦莉寶雯

雖然2000年代的三部曲口碑不佳，但Amidala女王一角令妮坦莉寶雯（Natalie Portman）的名字響遍全世界，成為炙手可熱的荷里活女演員，後來憑著出色演技，勇奪奧斯卡最佳女主角。

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3. 黛絲烈尼

黛絲烈尼（Daisy Ridley）可謂9集電影之中最強悍的女主角，沒有女性化的打扮，由素人進化成絕地武士，與男角的感情線亦只屬淡淡然，然而她清麗脫俗的樣子仍獲得影迷喜愛。

4. Felicity Jones

繼黛絲烈尼後第二位《星球大戰》電影的第一女主角，在《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）中扮演反抗軍的領軍人物Jyn Erso，跟Rey一樣是個勇敢的角色。

5. 姬拉麗莉

英國女星姬拉麗莉（Keira Knightley）曾於《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）中飾演Sabé一角，是Amidala女王的女僕與替身，化起妝同妮坦莉寶雯撞樣。

6. 露絲拜恩

《變種特攻》系列女星露絲拜恩（Rose Byrne）於《星球大戰前傳：複製人侵略》（Star Wars Episode II: Attack of the Clones）亦演過Amidala女王的女僕Dormé，是她參演的首部大製作。

7. 白靈

相信大家都好懷疑白靈幾時有出現過，原來她曾於《星球大戰前傳：黑帝君臨》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith）中飾演人類參議員Bana Breemu，可惜最後戲份全刪，只能在影碟中的花絮片段中看到她。