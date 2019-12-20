【星球大戰9．懶人包】入場前須知7件事　Rey身世之外還有亮點？

由J. J. Abrams導演、監製兼編劇製作的《星球大戰》系列最終章第九集，《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）現已上映，不少影迷大讚J. J. Abrams以終章將這三部曲起死回生，而且交代了影迷想知道的事，令人大感滿意！

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《星球大戰9》最終章現已上映！（電影劇照）

今集Rey的身世之謎終於揭盅！（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

1. 交代Rey的身世之謎

《星球大戰9》作為最終章，交代了不少資訊，由於上集《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）已經講到Kylo Ren殺死了他的導師Snoke，奪取他頭銜後成了第一軍團的話事人，而他更會不斷誘惑Rey跟自己一樣加入黑暗面，而且倆人深受原力牽引，互相不能擺脫對方，Kylo Ren單以感知就能知道Rey的所在之處，另外今集更會解開Rey的身世之謎。

Kylo Ren一心想自立為王建立一個新的納粹軍團。（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

2. Kylo Ren另建納粹軍團

早前J. J. Abrams接受訪問時表示，今集影迷會看到第一軍團的真正起源，又會將絕地會的黑暗面以及Sith千年來的衝突推向高峰，更以阿根廷的納粹份子來形容第一軍團，因為Kylo Ren對軍團內現行制度不滿，一心想自立為王建立一個新的納粹軍團。

預告片中可以看到白卜庭的身影。（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

3. 白卜庭跟Rey的身世大有關係

早已證實飾演白卜庭的Ian McDiarmid會回歸出演《星球大戰9》，影迷更可在預告片中看到他的王座以及身影，而重中之重必定在於白卜庭跟Rey的身世大有關係！

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