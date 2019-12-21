【星球大戰9】Keri Russell全程戴頭盔演出　估唔到係凍齡美魔女

由J·J·艾布斯（J. J. Abrams）導演、監製兼編劇製作的《星球大戰》系列最終章第九集，《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）現正上映中，除了一眾主演黛絲烈尼（Daisy Ridley）、亞當載夫（Adam Driver）、約翰保也加（John Boyega）、Oscar Isaac等人外受觸目外，未開拍前已經有位神秘女角引起影迷熱烈討論！

影迷得知Keri Russell出演《星球大戰9》感到非常興奮。（kerirussellactress IG圖片）

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去年7月初證實女星Keri Russell將會出演《星球大戰9》，但她的名字並不存在演員名單上，有指因為當時她並未簽署文件，但就會演出一個全新未知的角色，在戲中將會跟Poe Dameron有密切的關係！

Keri Russell在《星球大戰9》擔任全新角色Zorri Bliss。（劇照）

其實Keri Russell今年已經43歲，育有兩子一女，跟前夫所生的子女River Russell Deary和Willa Lou Deary分別12歲以及8歲，Sam Rhys是跟現任老公所生，生過3個小朋友的她身材仍然保持得非常好，在戲中單靠淨露一對眼都已經夠晒殺食！

而在2006年的《職業特工隊3》Keri Russell更湯告魯斯拍住上！（劇照）

除了《星球大戰9》，其實早在2006年上映的《職業特工隊3》她同樣有份演出，當時他飾演湯告魯斯（Tom Cruise）的學徒，由於天賦異稟的關係，訓練結束後即被推薦執行實戰任務，跟湯告魯斯拍住上。

不過作為大配角，她戲份不算重且出場時間不算太多已經死了，但第3集的故事卻是從她的死亡而開始。

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