【星球大戰】十個拒絕拍星戰的演員　呢位巨星幾乎扮演阿拿堅

由George Lucas執導的《星球大戰》系列電影首部作品《星球大戰：新的希望》（Star Wars Episode IV: A New Hope）在1977年上映後，相信影迷很難想像由其他演員代替麥咸美（Mark Hamill）、夏里遜福（Harrison Ford）及嘉莉菲沙（Carrie Fisher）等，飾演Luke Skywalker、Han Solo及Princess Leia。可是，回顧這段長達42年的旅程，原來當初有許多巨星都跟《星球大戰》擦身而過。

Anakin Skywalker最後由Hayden Christensen飾演。（《星球大戰前傳：黑帝君臨》劇照）

原來里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）曾獲George Lucas邀請，在《星球大戰》前傳系列第二及三集中飾演Anakin Skywalker。然而這角色最終由Hayden Christensen飾演。

George Lucas原本希望里安納度狄卡比奧可以飾演Anakin Skywalker。（《從前，有個荷里活》劇照）

里安納度狄卡比奧在2015年接受《Shortlist》訪問時，透露了婉拒飾演Anakin Skywalker的原因。當時里安納度狄卡比奧表示曾與George Lucas會面，並稱對方希望他能參演。可是里安納度狄卡比奧最後婉拒了George Lucas邀請，並表示：「我只覺得那時不是時候。」

里安納度狄卡比奧婉拒了George Lucas的邀請，最後由Hayden Christensen飾演Anakin Skywalker。（《星球大戰前傳：黑帝君臨》劇照）

點擊下圖了解其餘9位曾經與《星球大戰》擦身而過的巨星！