【犯罪現場】馮志強難忘跟星爺赴美賣橋　一個堅持日後難再合作

或許你未必記得導演馮志強這個名字，不過你應該都聽過電影《大樂師‧為愛配樂》、《懸紅》，或者最新作品《犯罪現場》，這些都是馮志強的執導作品。 然而他參與編劇的作品來頭更勁，杜琪峯旗下的《文雀》、《每當變幻時》、《天生一對》，還有周星馳的《少林足球》、《長江七號》、《西遊·降魔篇》、《美人魚》等。在觀眾眼中，這位是業界新星，其實他已經入行廿多年，成名作是電視劇《創世紀》一句︰「公平咩？」 攝影︰劉智源

早在90年代尾，馮志強已在TVB擔任編劇，並曾參與幾集《創世紀》劇本，包括羅嘉良與陳錦鴻兄弟反面一幕。（劉智源 攝）

劉德華都睇中《大樂師》劇本



看看馮志強的履歷，曾幫過他的人都是業內猛人，首部執導作《懸紅》邀請到萬梓良出山，然後又找來鄭中基合作《大樂師‧為愛配樂》，該劇本更曾獲劉德華垂青，但他就是想留給鄭中基演。外人看來似順風順水，實情是有苦自己知。馮志強︰「基本上我每個劇本都經歷很多挫折，《大樂師》都花很多年才拍得成，簡單來說我沒有順利過。」

《犯罪現場》這個劇本也在業內浮游多年，很多電影公司都看過，被婉拒不是劇本問題，而是未有合適演員，未有足夠成本拍出所需場面，又或當時太多同類片種，不想太重複，輾轉就去到古天樂手上。「都是非常巧合，一個場合撞到古天樂先生，連他本人都聽過我有個一直未能開成的劇本，問可否給他看看，於是就這樣開始合作。」

這一幕早成為網絡經典，對白仲成為金句，袋住隨時用。（《創世紀》影片截圖）

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說他順風順水，當事人極不同意，「我只是比較少跟人自怨自艾，如果順就唔使兩、三年先拍到一部戲出來！」他只覺得自己算幸運，遇到不少肯幫助他的貴人。「我不算有甚麼過人之處，但慶幸有不少圈中具實力的人肯幫我，《少林足球》開始有周星馳、然後有許冠文先生、杜琪峯先生、劉德華先生，現在有爾冬陞先生和古天樂等等。」

《犯罪現場》劇本早已完成，只是飄流過多間電影公司都未獲垂青，最終得到古天樂支持。（《犯罪現場》劇照）

星爺用動作「演好」劇本

自《少林足球》合作後，星爺跟馮志強都算合作無間，隨後好幾部作品都有參與編劇工作，包括《長江七號》、《西遊·降魔篇》、《美人魚》。旁人說星爺難相處，馮志強坦言未感受到。「他非常尊重創作人，而且你天馬行空想到甚麼都可以講出來，一日未寫出來，他都不會說不可能。」

不過要數一個難忘經歷，就要講到多年前，跟星爺帶住《功夫2》個劇本去到荷里活電影公司Sell橋，當時星爺吩咐個簡介會由馮志強主力講，這一下令他有點緊張，但事後終於明白。「因為要同外國人講功夫，其實他們並不了解，甚麼獅吼功、蛤蟆功，他們真的不明白，用英文講出來更加不知是甚麼，需要一些動作配合。」而這些動作演繹就由星爺負責，原來他早就想騰出說話的時間，用動作去「演好」個劇本，好讓外國人都睇得明，打破語言界限。

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馮志強沒有限制自己的創作領域，拍過喜劇、愛情片，今次到警匪。「手頭上仲有戰爭片，我冇限死自己。」（劉智源 攝）

未必再有機會跟星爺合作



馮志強︰「周星馳導演是位好好的演員，有能力透過表演，將這些充滿想像的東西演繹一次，事實上他英文比我更好。電影在未拍出來前，都是向大家賣一個想像，如果有演員能夠完整地演繹出來，就會立體得多。在銀幕上看到周星馳演出都這麼開心，能看一次即場演繹，簡直拍案叫絕。」可惜作品最終告吹了，雖然馮志強不清楚告吹原因，但深信總有一日，會再出現。

其實星爺也對馮志強有份信任，一直都有叫他歸隊創作，不過自當上導演後，馮有一個少少的堅持。「我不想只做編劇了，我想自己寫的故事可以自己拍出來，相信星爺都會明白我這個堅持。」或許，有日星爺會邀請他聯合執導一部新作都未定。