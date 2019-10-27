【武狀元蘇乞兒】皇帝怕丐幫人多礙執政　周星馳一句點醒止暴制亂

一部較少人談論的周星馳作品《武狀元蘇乞兒》（1992），當年在港上畫票房大收$3,700萬，不過因為全片取向較正經沉重，笑料亦沒預期般無厘頭，故一直不算太有話題。 不過電影尾段，講到皇帝要正視丐幫弟子太多，會有礙執政，故向星爺飾演的蘇察哈爾燦提出減少弟子人數的要求，而當下星爺就以一句極具政治智慧的理由拆解皇帝這個憂慮，並將責任推到皇帝身上。

星爺飾演的蘇燦，是名文盲，在考武狀元時作弊。（《武狀元蘇乞兒》影片截圖）

忠情武術沉迷酒色

故事講蘇察哈爾燦（周星馳 飾），是清代廣州將軍之子，旗人身份加上九代單傳，令他有恃無恐不學無術，只鍾情拳腳功夫，每日沉迷酒色。一次為博取藝妓歡心，決定上京投考武狀元。武試游刃有餘，但文試舉筆維艱，於是作弊應試，結果被仇家趙無忌（徐少強 飾）識破，犯下欺君之罪，不單要廢掉蘇燦武功，更將蘇燦兩父子貶為乞兒。

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「丐幫有幾多乞兒係由你決定」

就在領賞時，皇帝一心向蘇燦示好，但不忘說出心底話︰「你丐幫弟子幾千萬，你一天不解散，叫朕怎樣安心？」示意想丐幫從此解散以讓皇帝日後施政得以安心。此時蘇乞兒說出戲中金句作回應︰「丐幫有幾多乞兒唔係由我決定，係由你決定。」皇帝仍未聽懂此言所指，並反問：「我？」

皇帝御賜乞兒鉢。（《武狀兀蘇乞兒》影片截圖）

星爺神回對白

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蘇乞兒續道：「如果你真係英明神武，令到國泰民安，搵鬼得閒做乞兒咩？」好明顯，此話直指執政者是否有能力令人安居樂業，才是解除反對聲音大小，反對派人數多寡的關鍵因素。換到今天香港，政府想遏止示威者的人數，單靠逮捕與暴力是得不到成效，重點是當權者能否做到真正國泰民安，令市民走上街抗爭的動力大減，似乎這已道出問題重點，亦可見星爺的電影並非無厘頭言之無物。