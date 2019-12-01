【賭神2】特異功能神人真有其人　自稱氣功大師呃神騙鬼

1994年上映的《賭神2》，延續「賭神」高進的故事，周潤發相隔5年回歸飾演這位賭界神人，大收5200萬成為年度票房冠軍，更創下發哥自身最高票房紀錄。 還記得片末的台灣賭場大戰，賭神與台灣黑幫仇笑痴對賭，後者獲中國特異功能大師「張寶成」輔助，這個角色原來是真人真事，而且有「中國第一氣功大師」之稱，曾獲國家重用！

《賭神2》的「張寶成」影射張寶勝。（電影截圖）

《賭神2》中賭神曾說過一生中最害怕的人叫「張寶成」，是個擁有超強特異功能的神人，但電影最後出現的張寶成，是賭神安排去暪騙對手的魔術師，什麼特異功能都只是掩眼法，還笑稱「小平叔贏橋牌都靠他」。其實在八、九十年代的賭片系列，都會出現不同會特異功能的角色，如周星馳飾演的「賭聖」、反派「大軍」等，這些角色的出現，都與曾經紅極一時、自稱會特異功能的張寶勝有關。

邱淑貞的性感造型亦是《賭神2》的一大亮點。（電影截圖）

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來自遼寧的張寶勝，學歷只到初中，80年代起內地掀起一股「人體特異功能」與「氣功熱」熱潮，當時在鉛礦當雜工的他，開始對外宣稱擁有「非眼視覺」的特異功能，還有「藥片穿瓶」、「透視信封內文字」、「空手彎鋼勺」及「耳朵識字」等絕技。

張寶勝（中）自稱有特異功能，吹噓到獲國家重用。（網上圖片）

1982年張寶勝獲氣功特異功能組織調派到北京，為中共領導表演，而由於演出很成功，他的「特異功能」獲國家視為重要軍事技術，翌年經國防科工委批准調入「507所」（研究人體特異功能的機構），並贏得「神人」 、「中國聖人」、「國寶級氣功師」等美譽，甚至獲得中央領導級的優越待遇，成功脫貧。

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有指張寶勝當年四出為政要名流發功醫病，客人遍及內地與香港，亦相傳他曾連續8次獲邀出席春節晚會，只因央視認為不讓他去參加，他會用意念力搞破壞。之後張寶勝的威名越來越廣，曾出書《超人張寶勝》以及電視劇《超人張寶勝》等，香港電影亦以他的事跡，創作出不同人物角色。

有指張寶勝曾為不同政要名人治病，圖為他（中）跟瓊瑤與丈夫。（網上圖片）

踏入80年代尾，反特異功能的聲音越來越多，質疑張寶勝的人多次要求測試其特異功能，隨著多次表演失敗，張寶勝於1995年起便銷聲匿跡，去年8月更傳出他因心臟病逝世。