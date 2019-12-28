【爆炸性醜聞】女角Brigette同安妮夏菲維撞樣　性格開放曾貼裸照

《爆炸性醜聞》（Bombshell）由真人真事改編，講述傳媒王國黑暗內幕，由三大女演員查理絲花朗 (Charlize Theron) 、妮歌潔曼 (Nicole Kidman) 、瑪歌羅比 (Margot Robbie) ，飾演戲中霍士電視台的女主播。 雖然戲中的三大花旦已夠吸引，但在戲中演出查理絲花朗智囊團之一的Julia Clarke（Brigette Lundy-Paine演）亦都相當搶鏡，有網民更指她與以下這位金像女星撞晒樣！

《爆炸性醜聞》（Bombshell）由真人真事改編，講述傳媒王國黑暗內幕，由三大女演員查理絲花朗 (Charlize Theron) 、妮歌潔曼 (Nicole Kidman) 、瑪歌羅比 (Margot Robbie) 主演。（電影公司提供圖片）

《爆炸性醜聞》（Bombshell）講述查理絲花朗飾演霍士新聞台的主播一姐Megyn Kelly，她曾經也遭「傳媒教父」的艾爾斯（Roger Ailes）性騷擾。撞正前同事Gretchen Carlson（妮歌潔曼 飾）公開指控及揭發男高層性侵，Megyn當時內心很爭扎，不知自己應否企在雞蛋的一方齊撼高牆，她與幾位交心同事討論後，決定爆出內幕，希望砌低權傾政商界的傳媒大亨。

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與Anne Hathaway撞樣

戲中有不少主播的角色，當然不乏有氣質的美女，有很多看過電影的影迷，就留意到在Megyn身邊的女同事Julia（Brigette Lundy-Paine演），外型非常出眾，更直指她與金像女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）撞樣。

現年26歲的Brigette是位美國演員，演出劇集《Atypical》後為人熟悉。雖然她出道以來，經常被指與安妮夏菲維似樣，但Brigette的戲路就似乎更闊。今次在《爆炸性醜聞》中，Brigette戲份不算太多，留住一把長髮，打扮斯文，睇怕已經是與安妮夏菲維最似的一個造型。

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私下非常放得開

事關Brigette私下相當放得開，打扮非常時尚，出席公開活動造型都非常百變。現在留有一頭短髮的Brigette與《爆炸性醜聞》的造型南轅北轍。有指，現實中的Brigette穿著偏向愈少布愈好，打扮性感，但性格豪爽，九玩得，同朋友合照扮鬼臉好鬼馬，沒有偶像包袱。

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Brigette公開出櫃

上個月，Brigette更公開出櫃，表示自己是酷兒（Queer），從她的打扮中，其實都可以看到她非常敢於表現中性的特質。

Brigette曾在《玻璃城堡》與荷里活猛人活地夏里遜（Woody Harrelson）、娜奧美屈絲（Naomi Watts）及金像影后貝兒娜森（Brie Larson）合作，今次又在《爆炸性醜聞》與查理絲花朗等人合作，相信未來會看到她在影壇有更多演出。