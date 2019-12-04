《胭脂扣》男主角原來另有其人　梅艷芳一個決定留住張國榮

第二屆海南島電影節現正進行中，導演關錦鵬昨日出席「大師嘉年華」活動，與主持人文雋大談拍攝《胭脂扣》及《阮玲玉》等經典作品的軼事，期間提到《胭脂扣》當初的男主角人選並非張國榮，多得梅艷芳願意犧牲，才能成就這部佳作。

哥哥的「十二少」與梅姐的「如花」是永垂不朽。（電影截圖）

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很難想像哥哥以外的人飾演十二少。（電影截圖）

關錦鵬說，《胭脂扣》的劇本拖拉了很長時間才完成，原定由譚家明執導、梅豔芳、劉德華及鍾楚紅主演，可是一直未能開拍，到他加入嘉禾電影後，就變成他在這家公司的第一部作品，但劉華與紅姑都不演了，只有十分喜愛「如花」一角的梅姐願意留下，更幫忙尋找「十二少」的合適人選。

梅姐憑「如花」勇奪香港電影金像獎、金馬獎及亞太影展影后。（《胭脂扣》電影劇照）

在哥哥加入之前，關錦鵬曾意屬由吳啟華或剛剛出道的鄭伊健扮演「十二少」，後來幾乎已確定是吳啟華，但梅姐對於這個人選耍手擰頭，寧願為新藝城拍一部戲，來換取哥哥的檔期來拍《胭脂扣》，堅持哥哥才是最佳人選。

重溫《胭脂扣》劇照

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果然梅姐的眼光沒有錯，《胭脂扣》成為港產片史上一大經典，1988年上映時大收逾1700萬票房，更勇奪第8屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇及最佳女主角等7個獎項。