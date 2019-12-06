湯賀蘭自爆曾為冇得演《蜘蛛俠》喊　終鼓起勇氣做一件事挽救大局

本以為湯賀蘭（Tom Holland）成功拯救「蜘蛛俠」（Spider-Man）返回MCU後，整件事都會告一段落，直到《蜘蛛俠3》上映前夕才會有更多相關資訊，誰知近日宣傳新戲的湯賀蘭登上外國訪談節目《Jimmy Kimmel Live》時，再次大爆當時跟兩位總裁對話的情況，笑指自己喊過、怕過更有賣醉過！

湯賀蘭經過許多次試鏡才終於成為「蜘蛛俠」。（《蜘蛛俠》劇照）

積極參與做和事佬

湯賀蘭先講到能讓迪士尼（Disney）跟SONY PICTURE達成協議不完全是他個人的功勞，更指其實自己沒有拯救到「蜘蛛俠」，事實上是幾杯啤酒起了協議中的關鍵作用。

在剛過去的夏天，由於迪士尼和SONY PICTURE談判決裂，除了傷透影迷的心外，就連湯賀蘭也有公開在D23-Expo上講到這個事實令他很難受，而且感到自己就像是「被毀」了一樣。今次訪問中，湯賀蘭講到當自己被通知不被允許參加任何Marvel電影時，令他感到非常難過。

湯賀蘭自言自己當時在D23-Expo的心情如圖一樣。（《Jimmy Kimmel Live》影片擷圖）

醉醉地壯壯膽

此後，他提出希望得到迪士尼總裁Bob Iger的電郵地址，借此來感謝他給予機會，讓他在MCU之中能夠扮演Peter Parker一角，這5年是他一生中最精彩的時間，謝謝改變了他的人生，希望未來仍有機會再度合作，想不到Bob Iger即時回覆，講到希望兩人能夠在電話上傾談。

得到回覆的湯賀蘭當然顯得不知所措，過了兩三天後他跟家人去了一家當地酒吧，並已喝下三杯啤酒，就在同一時間，一個未知號碼的電話打來，直覺告訴他打來的正是Bob Iger，但湯賀蘭當時已經醉了，他的爸爸直言沒事的，鼓勵他要接聽。最後湯賀蘭便接了來電，跟Bob Iger說的第一句話就是︰「Hey Bob！」隨後大概說了謝謝給予機會，而Bob Iger竟然回應：「有一個世界，我們可以完成這項工作。」此後來來回回通了不少電話，包括跟SONY PICTURE總裁Tom Rothman，兩位總裁都問我︰「你怎樣看？」而我則回答他們：「我不知道，我是個演員啊。」

+ 4 + 3 + 2

湯賀蘭自認有點情緒化，在他跟Bob Iger通話期間都有默默流淚，事關當時他覺得一切都真的將去到終結，我們跟SONY都已經有很完善的計劃準備拍攝《蜘蛛俠》，相信未來的「蜘蛛俠」同樣會很成功，亦不會因為他離開了MCU而感到羞恥，畢竟他本來就屬於那裡，而且他在世界上已經建立了一個很強的形象，但是我很高興我們能夠解決這個問題。